Nova terapija uništila neizlječivi rak: 'Živi' lijek bori se u tijelu protiv bolesti

Terapija koja bi se nekoć smatrala znanstvenofantastičnim podvigom preokrenula je agresivne i neizlječive vrste raka krvi kod nekih pacijenata, izvijestili liječnici. To liječenje uključuje precizno uređivanje DNK u bijelim krvnim stanicama kako bi se transformirale u "živi lijek" koji se bori protiv raka, piše BBC.

Prva djevojčica, Alyssa Tapley iz engleskog Leicestera, koja je liječena 2022. godine još uvijek je zdrava te planira postati znanstvenica za rak. Sada je liječeno još osmero djece i dvoje odraslih s akutnom limfoblastnom leukemijom T-stanica, a gotovo dvije trećine (64 posto) pacijenata su u remisiji.

T-stanice bi trebale biti čuvari tijela - traže i uništavaju prijetnje - ali u ovom obliku leukemije, one rastu nekontrolirano. Za one koji su sudjelovali u ispitivanju, kemoterapija i transplantacija koštane srži nisu uspjele. Osim eksperimentalnog lijeka, jedina preostala opcija bila je palijativna skrb.

"Stvarno sam mislila da ću umrijeti i da neću moći odrasti i raditi sve stvari koje svako dijete zaslužuje", rekla je Alyssa koja ima 16 godina te uživa u životu.

Alyssa je revolucionarni tretman primila prije tri godine u Bolnici Great Ormond Street te je uključivao brisanje njenog starog imunosnog sustava i stvaranje novog. Provela je četiri mjeseca u bolnici i nije mogla vidjeti brata u slučaju da unese infekciju. Ali sada je njen rak neprimjetan i trebaju joj samo godišnji pregledi. Alyssa polaže ispite, u programu je Duke of Edinburgh Award te razmišlja o satovima vožnje i planira budućnost.

"Razmišljam o stažiranju u biomedicinskoj znanosti i nadam se da ću se jednog dana baviti i istraživanjem raka krvi", kazala je.

Kako funkcionira nova terapija protiv raka?

Tim s University College London (UCL) i bolnice Great Ormond Street koristio je tehnologiju nazvanu uređivanje baza. Baze - adenin (A), citozin (C), gvanin (G) i timin (T) - gradivni su blokovi našeg genetskog koda. Kao što slova abecede tvore riječi, tako milijarde baza u našoj DNK čine priručnik s uputama za naše tijelo.

Uređivanje baza omogućuje znanstvenicima da se približe preciznom dijelu genetskog koda i zatim izmijene molekularnu strukturu samo jedne baze, pretvarajući je u drugu i time prepisujući genetske upute. U ovom obliku leukemije, T-stanice, koje bi trebale biti čuvari tijela, rastu nekontrolirano.

Istraživači su željeli iskoristiti prirodnu moć zdravih T-stanica da traže i uništavaju prijetnje te ih okrenuti protiv kancerogenih T-stanica. Počeli su sa zdravim T-stanicama donora i modificirali ih u nekoliko koraka. Prvo su onesposobili mehanizam ciljanja T-stanica kako ne bi napale tijelo pacijenta. Zatim su uklonili kemijsku oznaku (CD7) koja se nalazi na svim T-stanicama kako bi spriječili da se terapijske stanice međusobno unište.

Treći korak bio je "plašt nevidljivosti" koji je spriječio da stanice budu ubijene kemoterapijom. Konačno, uputili su modificirane T-stanice da traže i unište sve što ima oznaku CD7, što uključuje sve kancerogene i preostale zdrave T-stanice u tijelu.

'Ovi rezultati donose nadu'

Studija, objavljena u časopisu New England Journal of Medicine, prikazuje rezultate prvih 11 pacijenata liječenih u Great Ormond Streetu i bolnici King's College. Devet ih je postiglo duboku remisiju, što im je omogućilo transplantaciju koštane srži. Sedam ih je i dalje bez bolesti, u razdoblju od tri mjeseca do tri godine nakon liječenja.

Jedan od najvećih rizika liječenja uključuje infekcije dok je imunosni sustav uništen. U dva slučaja rak je izgubio svoje CD7 oznake, što mu je omogućilo da se sakrije od liječenja i ponovo se pojavi u tijelu.

"S obzirom na to koliko je agresivan ovaj specifični oblik leukemije, ovo su prilično upečatljivi klinički rezultati, i očito sam vrlo sretan što smo uspjeli ponuditi nadu pacijentima koji su je inače izgubili", rekao je dr. Robert Chiesa iz bolnice Great Ormond Street.

Dr. Deborah Yallop, konzultantica hematologinja u King'su, rekla je: "Vidjeli smo impresivne odgovore u uklanjanju leukemije koja se činila neizlječivom - to je vrlo moćan pristup."

Komentirajući istraživanje, dr. Tania Dexter, viša medicinska službenica britanske dobrotvorne organizacije za matične stanice Anthony Nolan, rekla je: "S obzirom na to da su ovi pacijenti imali male šanse za preživljavanje, ovi rezultati donose nadu da će se tretmani poput ovog nastaviti razvijati i postati dostupni većem broju pacijenata".

