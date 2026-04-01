Pucanje po šavovima? Milijun Hrvata 'osuđeno' važnu pretragu obaviti privatno

Jedini PET/CT uređaj u Dalmaciji nalazi se u privatnoj ustanovi i trenutačno je u kvaru. No, nije samo taj uređaj jedini izazov s kojim se susreće splitska bolnica kojoj gravitira milijun stanovnika, i to bez turista.

Gracija Marasović iz Splita nam kaže: "Ja sam upućena na PET/CT, ali međutim tu ga nema i moram i na drugo misto, u privatnu ustanovu. To nedostaje jer dosta ljudi ima kojima je to potrebno".

Neda iz Splita ističe: "Ja sam čekala jedna običan holter 7 mjeseci, jedan obično holter, a inače sve drugo pet. ali lista čekanja su nemam riječi". A Veselko iz BiH otkriva što se njemu čini: "Više medicinskih sestara triba zato su preopterećeni i ne mogu pokrivati svoje smjene".

Ravnatelji tražili kadrovsko pojačanje

Sa svim problemima upoznata je i ministrica zdravstva koja je stigla u prvi radni posjet Splitu, te obećala konkretnu pomoć. "Ministarstvo zdravstva će osigurati sredstva za javni PET/CT. Na ravnatelju je da sustav postoji, funkcionira i zadovoljava sve potrebe, ja sam uz ravnatelja što se tiče nabave PET/CT-a", kaže ministrica Irena Hrstić.

Potreba postoji i za novom zgradom splitske bolnice, no do realizacije bi moglo proći 10 godina. Prvi potez je na gradu Splitu, a to je lokacija nove zgrade. Tomislav Šuta, gradonačelnik Splita kaže: "Ja sam uvjeren da ćemo mi u ovoj godini iznaći rješenje, točno definirati lokaciju nakon svih ovih analiza koje se kontinuirano provede i izvijestiti javnost i krenuti pripremu prostorno tehničke dokumentacije".

Već ranije ove godine ravnatelji pet dalmatinskih bolnica tražili su u sezoni kadrovsko pojačanje. Krešimir Dolić, ravnatelj KBC-a Split kaže: "Mi smo uputili anketu recimo o tako put sjevernim bolnica i dobili desetak pozivnih odgovora od medicinskih sestara i tehničara koji su voljni doći tijekom ljetnih mjeseci na dopunski rad u KBC."

U sezoni i do 500 pacijenata

S obzirom na to da kroz objedinjeni hitni bolnički prijam u sezoni prođe i do 500 pacijenta, rasterećenje se očekuju u vidu turističkih ambulanti. Ukupno šest u splitsko dalmatinskoj županiji trebale bi s radom početi u lipnju.

Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko- dalmatinske županije kaže: "Tako da se nadam i ovu godinu da ćemo tako uspjeti riješiti problem i koliko toliko olakšati na prvom mjestu pritisak na objedinjeni bolnički prijam, a ne samo na njih nego na timove hitne medicinske pomoći i na timove obiteljske medicine".

Naime, čak 80 posto pacijenta koji dođu na hitni prijam, kažu iz splitske bolnice nisu hitni slučajevi, a sve to u sezoni opterećuju sustav koji ionako radi s nedovoljnim brojem ljudi.