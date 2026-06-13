Ministrica Hrstić odgovorila Kekin: 'Zastrašuje građane i vodi hajku'

Ministarstva zdravstva priopćilo je u subotu kako se u hrvatsko zdravstvo danas ulaže najviše u hrvatskoj povijesti, te ocijenilo da saborska zastupnica Možemo! Ivana Kekin zastrašuje javnost, jer podaci pokazuju da se 84 posto zdravstvenih usluga pruža kroz javni zdravstveni sustav.

Stranka Možemo! izvijestila je ranije da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje "Javno zdravstvo DA, Medikol NE!", kojom se traži nabavka PET/CT uređaja u javnim bolnicama, umjesto da se privatnicima isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu. Poručili su da pitanje dostupnog zdravstva postaje jedno od ključnih političkih i društvenih pitanja.

Iz Ministarstva zdravstva poručili su kako je temelj hrvatskog zdravstva javno zdravstvo.

"Danas svjedočimo najvećim ulaganjima u javno zdravstvo u hrvatskoj povijesti, koje Kekin uporno ignorira - u ovom mandatu gotovo 3 milijarde eura. Obnovljene bolnice, nabavljena oprema, narasle plaće, specijalizacije liječnika i medicinskih sestara, jačanje primarne zdravstvene zaštite. Proračun svake godine u mandatu ove Vlade raste i sada iznosi 8 milijardi eura", navode iz Ministarstva.

Ističu kako su samo u Zagrebu obnovili bolnice Merkur, Jordanovac, rodilište u Petrovoj, kreće gradnja Nacionalne dječje bolnice a tu su i obnove diljem Hrvatske.

"S druge strane u tom istom gradu Zagrebu, dok je taj isti Možemo! upravljao bolnicom Sveti Duh, nisu nijednom riječju nominirali potrebu nabave PET/CT uređaja u javnom sustavu, oko kojeg danas vode hajku. Istovremeno ti isti Možemo! i dan danas kasne s projektima obnove zdravstvenih objekata javne svrhe, Perkovčeva, Kukuljevićeva, Srebrnjak", navode iz Ministarstva.

"Toliko o njihovoj iskrenoj brizi za javni zdravstveni sustav kojim upravljaju. Licemjerno. O kakvoj devastaciji javnog zdravstva Kekin zastrašuje javnost kada podaci jasno pokazuju da se 84,2 posto zdravstvenih usluga pruža kroz javni zdravstveni sustav? Kada govori o jačanju javnog zdravstva i poziva građane na potpisivanje peticije, legitimno je postaviti pitanje znaju li građani kako se koriste njihovi osobni podaci i gdje završavaju, o čemu je već polemizirano u medijskom prostoru?!", stoji u priopćenju.