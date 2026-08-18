Treća sezona 'Besmrtnih bandi Madrida' donosi rasplet priče o najmoćnijem narkoklanu

Povratak u podzemlje

Posljednja sezona, sažeta u šest napetih epizoda, donosi rasplet sage o Joséu Antoniju (Álex García), vođi bande poznatom kao 'Besmrtni'. Radnja je smještena u 2004., dugo nakon što je José napustio svijet narkotika radi obitelji. Vjerovao je da je prošlost iza njega, no događaji ga prisiljavaju na povratak. U njegovom odsustvu, vodstvo je preuzela ambiciozna "La Rubia" (Teresa Riott), pod čijom je palicom klan ojačao. Situacija eskalira kada policija dobije dojavu o golemom teretu droge, što u opasnost dovodi ne samo bandu, već i samog Joséa i njegovu obitelj. Radnja je zgusnuta u pet dana, tijekom kojih se likovi suočavaju s najtežim odlukama.

Foto: voyo

Stvarnost iza fikcije

Ono što seriju čini posebno privlačnom jest utemeljenost u stvarnosti. Tvorci su inspiraciju pronašli u Madridu devedesetih - eri ekscesa i beskrajnih noći. Priča prati uspon i pad kriminalne mreže koja je postala simbol moći i straha. U središtu je lik temeljen na vođi 'Los Miamija', Juanu Carlosu Peñi, koji je preživio četiri atentata i time zaslužio svoj nadimak. Serija ne prikazuje samo brutalnost podzemlja, već istražuje i kompleksnost glavnog lika: čovjeka s principima koji je u kriminal ušao tražeći bolji život za obitelj, no našao se zarobljen u svijetu bez izlaza.

Foto: voyo

Finalnih šest epizoda zaokružuje priču o odanosti, izdaji i cijeni moći. Glavnu postavu predvode Álex García i Teresa Riott, a u posljednjoj sezoni pridružuju im se nova lica poput Carlosa Scholza i Pabla Molinera. Time se spušta zavjesa na jednu od najintrigantnijih europskih krimi-drama, čije su sve sezone sada dostupne na Voyo.