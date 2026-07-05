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U BOLNICI SU /

Turisti u Puli teško ozlijeđeni: Skakali sa stijena u more

Turisti u Puli teško ozlijeđeni: Skakali sa stijena u more
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Obojici muškaraca pomoć je pružena u pulskoj bolnici

5.7.2026.
16:00
Jaga Komazec
Srecko Niketic/PIXSELL
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Dvojica stranih državljana teško su ozlijeđena nakon skokova u more na Galebovim stijenama u Puli.

Pulska policija zaprimila je u petak oko 17 sati dojavu da je teško ozlijeđen njemački državljanin (18). Prema policiji, on je skočio u more s visine od oko osam metara.

Dan poslije, u subotu oko 11.50 sati, na istom je mjestu teško ozlijeđen i talijanski državljanin (50), koji je u more skočio s visine od oko četiri metra.

Obojici muškaraca pomoć je pružena u pulskoj bolnici.

Iz istarske policije upozoravaju kupače:

  • ne skačite u more sa stijena i drugih mjesta koja nisu uređena za skakanje ili je skakanje zabranjeno
  • prilikom kupanja pratite uvjete na moru, posebice ako se kupate na stjenovitim plažama, gdje nailazak valova može dovesti do ozljeđivanja kupača.

 

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