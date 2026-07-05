Turisti u Puli teško ozlijeđeni: Skakali sa stijena u more

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Obojici muškaraca pomoć je pružena u pulskoj bolnici
Dvojica stranih državljana teško su ozlijeđena nakon skokova u more na Galebovim stijenama u Puli.
Pulska policija zaprimila je u petak oko 17 sati dojavu da je teško ozlijeđen njemački državljanin (18). Prema policiji, on je skočio u more s visine od oko osam metara.
Dan poslije, u subotu oko 11.50 sati, na istom je mjestu teško ozlijeđen i talijanski državljanin (50), koji je u more skočio s visine od oko četiri metra.
Obojici muškaraca pomoć je pružena u pulskoj bolnici.
Iz istarske policije upozoravaju kupače: