Turisti u Puli teško ozlijeđeni: Skakali sa stijena u more

Dvojica stranih državljana teško su ozlijeđena nakon skokova u more na Galebovim stijenama u Puli.

Pulska policija zaprimila je u petak oko 17 sati dojavu da je teško ozlijeđen njemački državljanin (18). Prema policiji, on je skočio u more s visine od oko osam metara.

Dan poslije, u subotu oko 11.50 sati, na istom je mjestu teško ozlijeđen i talijanski državljanin (50), koji je u more skočio s visine od oko četiri metra.

Obojici muškaraca pomoć je pružena u pulskoj bolnici.

Iz istarske policije upozoravaju kupače:

ne skačite u more sa stijena i drugih mjesta koja nisu uređena za skakanje ili je skakanje zabranjeno

prilikom kupanja pratite uvjete na moru, posebice ako se kupate na stjenovitim plažama, gdje nailazak valova može dovesti do ozljeđivanja kupača.