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Urušio se stari bunker u Istri, šestero mladih stranaca završilo u bolnici

Urušio se stari bunker u Istri, šestero mladih stranaca završilo u bolnici
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Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Ravnatelj bolnice potvrdio je da je dio njih zadržano na liječenju

3.7.2026.
21:14
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Sasa Miljevic/PIXSELL
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Šestero mladih stranih državljana ozlijeđeno je u petak, 3. srpnja, oko 14 sati na području ispod utvrde Punta Christo u Štinjanu kraj Pule, nakon urušavanja dijela krova jednog od bunkera.

Skupina osoba u dvadesetim godinama nalazila se na objektu kada je konstrukcija popustila. Dio njih pao je u unutrašnjost bunkera s visine od približno dva metra, piše Regional Express.

Ravnatelj Opće bolnice Pula, dr. Andrej Angelini, potvrdio je da je u događaju ozlijeđeno šest osoba.

Četvero mladih prevezeno je u Opću bolnicu Pula. Dvije osobe nakon liječničke obrade puštene su kući, dok su dvije zadržane na daljnjem promatranju.

Urušio se stari bunker u Istri, šestero mladih stranaca završilo u bolnici
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Na teren su izašle ekipe hitne medicinske pomoći, a policija provodi očevid kojim će utvrditi sve okolnosti urušavanja.

Inače, Punta Christo je austrougarska vojna utvrda iz 19. stoljeća. Na toj se lokaciji često održavaju koncerti i festivali, a brojne posjetitelje privlače i stjenovite plaže te uvale u njezinoj blizini.

 

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