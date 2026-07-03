Urušio se stari bunker u Istri, šestero mladih stranaca završilo u bolnici

Šestero mladih stranih državljana ozlijeđeno je u petak, 3. srpnja, oko 14 sati na području ispod utvrde Punta Christo u Štinjanu kraj Pule, nakon urušavanja dijela krova jednog od bunkera.

Skupina osoba u dvadesetim godinama nalazila se na objektu kada je konstrukcija popustila. Dio njih pao je u unutrašnjost bunkera s visine od približno dva metra, piše Regional Express.

Ravnatelj Opće bolnice Pula, dr. Andrej Angelini, potvrdio je da je u događaju ozlijeđeno šest osoba.

Četvero mladih prevezeno je u Opću bolnicu Pula. Dvije osobe nakon liječničke obrade puštene su kući, dok su dvije zadržane na daljnjem promatranju.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Na teren su izašle ekipe hitne medicinske pomoći, a policija provodi očevid kojim će utvrditi sve okolnosti urušavanja.

Inače, Punta Christo je austrougarska vojna utvrda iz 19. stoljeća. Na toj se lokaciji često održavaju koncerti i festivali, a brojne posjetitelje privlače i stjenovite plaže te uvale u njezinoj blizini.