Vlada ide u obračun s cijenama taksija: 'Ima neodogovornih koji nanose štetu'

Sa sjednice Vlade u petak je u saborsku proceduru upućen prijedlog izmjena i dopuna Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, koje će ministru dati ovlast određivanja cijena taksi usluga pravilnikom te uvesti obveze isticanja posebnih registarskih pločica i upoznavanja putnika s maksimalnom cijenom i planiranom rutom putovanja.

Kako je objasnio ministar mora, pomorstva i infrastrukture Oleg Butković na sjednici vlade, zakonskom uređenju cijena se pristupilo kako bi se spriječio njihov neopravdan rast.

"Propisivanjem načina određivanja cijena autotaksi usluga i elemenata cjenika, osigurat će se obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza pod usporedivim uvjetima i time zaštititi ekonomski interes korisnika i spriječiti mogućnost nekontroliranog i neopravdanog rasta cijena usluga autotaksi prijevoza putnika", naveo je ministar.

"Većina taksista radi pošteno svoj posao i profesionalno, ali ima neodgovornih pojedinaca, koji nanose štetu putnicima državi i naravno i onima koji pošteno rade svoj posao. (...) Imali smo situaciju da čovjek uđe u taksi a izađe s računom koji je više struki veći od onoga što je realno očekivano i što je pošteno", rekao je Butković novinarima nakon sjednice Vlade.

Dodao je da će zakon ići u jedno saborsko čitanje, jer je turistička sezona pred vratima. Procijenio je da bi mogao biti izglasan već do kraja idućeg tjedna, nakon čega će se donijeti pravilnik koji će uređivati cijene, zbog čega ministar vjeruje da bi nova pravila mogla stupiti na snagu do kraja srpnja.

Butković je na sjednici vlade istaknuo i da se prijedlogom zakonskih izmjena preciznije uređuje način obavljanja autotaksi prijevoza kada se narudžba usluge odnosi na prijevoznika koji koristi elektroničku aplikaciju taksimetar u odnosu na narudžbe putem elektroničkih aplikacija.

Maksimalna cijena vožnje

Navedenim izmjenama propisat će se da putnicima na njihovim uređajima mora biti vidljiva maksimalna cijena i planirana ruta putovanja, kao i da aplikacija kojom se koristi prijevoznik mora biti uključena u vozilu za cijelo vrijeme pružanja usluge.

Pored toga, predložene zakonske izmjene će propisati pravnu osnovu za uvođenje posebnih registarskih taksi pločica za sva taksi vozila, radi njihova lakšeg raspoznavanja i učinkovitijeg nadzora u prometu.

Također su predviđene i strože prekršajne sankcije za nepravilnosti poput neprikazivanja cijena, promjene uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe te nepoštivanja pravila o aplikacijama i karticama vozača.

Nadzor i prekršajno kažnjavanje taksista na terenu predviđeno je vladinim prijedlogom, uz prometnu inspekciju moći će provoditi i komunalni i prometni redari, policija te carina.

Među tim mjerama su i brža provjera uvjeta za izdavanje kartice vozača i njezina kontinuirana kontrola valjanosti.

Pritom se navedenim izmjenama namjerava proširiti opseg provjere uvjeta dobrog ugleda vozača, tako da uključuje i mjeru zabrane upravljanja vozilom izrečenu u prekršajnim postupcima.

Taksisti će morati valjanost vozačkih kartica provjeravati kontinuirano, kako bi se osiguralo da djelatnost autotaksi prijevoza putnika obavljaju isključivo ovlaštene osobe.