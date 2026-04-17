USKOK pokrenuo istragu protiv taksista: Terete ih za utaju gotovo 4,9 milijuna eura

USKOK je pokrenuo istragu protiv ukupno 11 okrivljenika i jedne pravne osobe zbog sumnje na zločinačko udruženje, utaju poreza i pranje novca. Riječ je o devetero hrvatskih državljana, jednoj osobi s dvojnim državljanstvom Hrvatske i Bosne i Hercegovine te jednoj tvrtki. U ovom slučaju radi se o aferi s taksistima, a među uhićenima je Vedran Šiško, vlasnik nekoliko tvrtki koje se bave prijevozom.

Prema sumnjama istražitelja, prvo i drugoosumnjičeni su od siječnja 2024. do travnja 2026. u Zagrebu, Zadru i drugim dijelovima Hrvatske organizirali skupinu koja je zlouporabom sustava PDV-a izvlačila znatnu nepripadnu imovinsku korist. Kao stvarni voditelji više prijevozničkih tvrtki, okupili su ostale osumnjičenike kako bi izbjegavali plaćanje poreza na dodanu vrijednost.

Model prijevare temeljio se na učestalom prebacivanju poslovanja i vozača na nova društva kako bi se izbjegao ulazak u sustav PDV-a. Vozači su pritom uredno izdavali račune s obračunatim PDV-om, dok su odgovorne osobe podnosile neistinite prijave poreznim tijelima ili ih u pojedinim razdobljima uopće nisu predavale.

Dio novca izvučen u gotovini

Istragom je utvrđeno i da su korišteni nevjerodostojni računi kako bi se neosnovano umanjivala porezna obveza kroz odbitak pretporeza. Na taj način državni proračun oštećen je za najmanje 4.860.356,98 eura.

Osim toga, dio novca izvučen je u gotovini – s računa pet povezanih tvrtki podignuto je najmanje 413.350 eura, koji su potom podijeljeni među članovima skupine. Jedan od osumnjičenika dodatno je prenio više od 240.000 eura na račun tvrtke povezane sa suprugom, kako bi prikrio nezakonito porijeklo novca i uključio ga u legalne poslovne tokove.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora za sedmero okrivljenika, dok za ostale takav prijedlog neće biti podnesen. Ročište počinje u 15 sati.

