FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKA AKCIJA /

Cure detalji uhićenja, zna se koga je policija dohvatila: 'Moj branjenik će surađivati'
×
Foto: Shutterstock/Ilustracija

Zbog sumnji u pranje novca, utaju poreza ili carine, policija je u četvrtak ujutro uhitila niz ljudi po nalogu USKOK-a na području Zagreba, Zagrebačke i Zadarske županije

16.4.2026.
11:09
Ivana Ivanda Rožić
Shutterstock/Ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

Zbog sumnji u pranje novca, utaju poreza ili carine, policija je u četvrtak ujutro uhitila niz ljudi po nalogu USKOK-a na području Zagreba, Zagrebačke i Zadarske županije.

Kako RTL Danas neslužbeno doznaje, riječ je o taksistima, desetak ljudi, za koje se sumnja da su sudjelovali u utaji poreza, odnosno da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile gospodarska kaznena djela.

Također doznajemo da je među uhićenima Vedran Šiško, vlasnik nekoliko tvrtki koje se bave prijevozom.

Razgovarali smo s njegovim odvjetnikom Milkom Križanović koji nam je rekao: "Kao branitelj Vedrana Šiška u ovom predmetu, mogu reći da sam upoznat s današnjim postupanjem USKOK-a i Policije. U ovom trenutku ključno je naglasiti da se radi o ranoj fazi postupka te da svi okrivljenici uživaju ustavno pravo na presumpciju nevinosti.

Moj branjenik u cijelosti će surađivati s nadležnim tijelima, a obrana će aktivno sudjelovati u postupku kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice. Smatramo da je važno da se javnost suzdrži od preuranjenih zaključaka dok se ne provedu sve zakonom predviđene radnje.

O konkretnim okolnostima predmeta u ovom trenutku ne mogu iznositi detalje, no mogu istaknuti da ćemo poduzeti sve pravne korake radi zaštite prava i interesa mog branjenika."

UskokTaksistiPranje NovcaUtaja Poreza
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike