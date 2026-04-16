Cure detalji uhićenja, zna se koga je policija dohvatila: 'Moj branjenik će surađivati'

Zbog sumnji u pranje novca, utaju poreza ili carine, policija je u četvrtak ujutro uhitila niz ljudi po nalogu USKOK-a na području Zagreba, Zagrebačke i Zadarske županije.

Kako RTL Danas neslužbeno doznaje, riječ je o taksistima, desetak ljudi, za koje se sumnja da su sudjelovali u utaji poreza, odnosno da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile gospodarska kaznena djela.

Također doznajemo da je među uhićenima Vedran Šiško, vlasnik nekoliko tvrtki koje se bave prijevozom.

Razgovarali smo s njegovim odvjetnikom Milkom Križanović koji nam je rekao: "Kao branitelj Vedrana Šiška u ovom predmetu, mogu reći da sam upoznat s današnjim postupanjem USKOK-a i Policije. U ovom trenutku ključno je naglasiti da se radi o ranoj fazi postupka te da svi okrivljenici uživaju ustavno pravo na presumpciju nevinosti.

Moj branjenik u cijelosti će surađivati s nadležnim tijelima, a obrana će aktivno sudjelovati u postupku kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice. Smatramo da je važno da se javnost suzdrži od preuranjenih zaključaka dok se ne provedu sve zakonom predviđene radnje.

O konkretnim okolnostima predmeta u ovom trenutku ne mogu iznositi detalje, no mogu istaknuti da ćemo poduzeti sve pravne korake radi zaštite prava i interesa mog branjenika."

