Detalji horora na A1: Tri su auta naletjela na pješakinju, prizor zgrozio i iskusne policajce

Splitska policija u suradnji s nadležnim Županijskim državnim odvjetništvo pokušava utvrditi kako se žena rodom iz Županje uopće našla na autocesti A1 nedaleko od odmorišta Sitno gdje je tragično poginula u srijedu navečer.

Naime, provjeravaju se snimke s nadzornih kamera benzinskih crpki u blizini i pokušava pronaći vozilo kojim je, ako jest, došla. Provjerava se i je li ju netko drugo dovezao do autoceste.

Prizor na mjestu nesreće zgrozio je i iskusne policajce, dežurnu zamjenicu ŽDO-a te sudskog vještaka za promet, prenosi Slobodna Dalmacija.

Prema pisanju lokalnog portala, djevojka je u posljednje vrijeme živjela na šibenskom području.

Tri dojave policiji

Policija je u svega nekoliko minuta dobila dvije dojave vozača da se po lijevoj pretjecajnoj traci kreće žena. Brzo je uslijedila treća dojava - pješakinju je oborio automobil.

Slobodna piše da ju je udario prvi automobil hrvatskih tablica, a onda je na nju naletjelo drugo vozilo s državljaninom SAD-a za volanom.

Na tijelo nesretne žene je naletjelo i treće vozilo kojim je upravljao državljanin Srbije.

Posljednja dva vozača su policiji kazala da su mislili da se na kolniku nalazi nekakva vreća.

Policija je ranije izvijestila da je oko 23.40 sati na 341. kilometru autoceste A1 blizu odmorišta Sitno vozač osobnog automobila udario pješakinju koja je poginula.