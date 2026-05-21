Ništa više lančići, dukati i polugice postali hit pokloni. Cijena grama? Skočila i na 150 eura

Širok je jedva dva centimetra, težak tek tri i pol grama, a košta više od 650 eura.

Ipak, omali dukat zamijenio je tradicionalne darove i tako postao najpopularniji prigodni poklon u zemlji.

"Dukat Franz Jozef nam je jedno lijepo trajno ulaganje koje se kupuje za sve prigode u čovjekovom životu. Najčešće se kupuje za krstitke, pričesti i krizme", rekla nam je prodavačica u zlatarnici Natalija Kovač.

Iako darovanje nakita za posebne prigode ostaje klasičan izbor, pojavio se i jedan novi trend.

"Sad je postalo jako popularno za krštenja, pričesti i krizme poklanjati upravo male polugice od zlata", rekla je Nikolina Ivanović, stručnjakinja za plemenite metale.

Jer zlato se sve češće počelo kupovati i kao investicija. Prošle godine u Hrvatskoj ga je prodano u vrijednosti od oko 700 milijuna eura. Ove godine očekuje se da bi moglo prijeći i milijardu eura.

Iako nijedno ulaganje, pa tako ni ono u zlato, nema garanciju, najviše ulažu veliki investitori, no prodaja se prilagodila i manjima. Može se kupiti već od jednog grama za oko 150 eura, dok jedan kilogram zlata stoji oko 150 tisuća eura.

Stručnjaci očekuju da će se trend rasta vrijednosti zlata nastaviti i dalje.

"Poluga od 100 grama vrijedi 12.500 eura, a prije pet godina mogli ste ju naći za manje od 4000 eura", rekao je Petar Uremović, stručnjak za plemenite metale. To znači da ista poluga danas vrijedi 8500 eura više nego prije pet godina.

Rast cijene zlata 15 posto u pola godine

A samo u proteklih pola godine cijena zlata narasla je više od 15 posto.

"Neizvjesnost raste, nesigurnost raste i ljudi onda manje ulažu u dionice, u obveznice, drže manje sve financijske izvedenice i okreću se onome što je opipljivo, što je najsigurnije, a to su plemeniti metali", pojasnio je Ivan Lovrinović, profesor na Katedri za financije Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

Dok vrijednost novca sve češće ovisi o krizama i tržištima, povjerenje u zlato, čini se, i dalje ne blijedi.

"Kada gledate u prošlost, vidite da je cijena značajno narasla. Mislim da su ljudi to prepoznali i shvatili da je zlato neka sigurna luka", rekao je.