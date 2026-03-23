Hrvatska kovnica novca otvorila prvu maloprodajnu poslovnicu

Do sada su se izdanja Hrvatske kovnice novca mogla kupiti isključivo putem web trgovine. Klik, košarica, dostava. Funkcionalno, brzo, digitalno. No numizmatičke kovanice oduvijek su više od proizvoda. One su težina metala u ruci, suptilni reljef koji pod drugačijim kutom svjetla otkriva nove detalje, preciznost koju fotografija ne može u potpunosti prenijeti. Upravo zato otvoren je prostor u kojem se ta vrijednost može doživjeti uživo.

Nova poslovnica zamišljena je kao mjesto susreta kolekcionara, zaljubljenika u numizmatiku, ali i svih onih koji traže poklon s trajnom vrijednošću. U ponudi su zlatne i srebrne medalje, investicijsko zlato i srebrnjaci te aktualna numizmatička izdanja koja prate važne trenutke hrvatske baštine i identiteta.

Hrvatska kovnica novca, državna kovnica u 100-postotnom vlasništvu Hrvatske narodne banke, već desetljećima spaja tradicionalno umijeće kovanja s modernom tehnologijom. Svaka kovanica prolazi kroz ruke stručnjaka, ali i kroz strojeve visoke preciznosti. Rezultat je predmet koji istovremeno nosi estetsku, simboličku i materijalnu vrijednost.

Otvaranjem fizičke poslovnice u centru glavnog grada, Kovnica dodatno približava svoja izdanja javnosti. Prostor u Jurišićevoj 17 omogućuje individualno savjetovanje, detaljan uvid u proizvode i neposrednu kupnju, bez čekanja dostave. Radno vrijeme poslovnice je radnim danima od 8:30 do 15:30.

U vremenu kada je gotovo sve digitalno, otvaranje vrata fizičkog prostora djeluje gotovo simbolično. Kao podsjetnik da neke vrijednosti i dalje traže dodir, pogled izbliza i razgovor. Jer kovanica nije samo sredstvo plaćanja niti kolekcionarski predmet – ona je komad metala koji pamti vrijeme u kojem je nastao.

Nova adresa u centru Zagreba tako postaje više od trgovine. Postaje mjesto gdje se vrijednost može – doslovno – držati u ruci.