Ne zovu je bez razloga 'kraljicom kostima': Ovo su najbizarnija izdanja Lady Gage

Pop zvijezda Lady Gaga (40) već godinama nosi titulu kraljice kostima, a njezina modna izdanja redovito izazivaju šok, divljenje i gomilu komentara. Slavna pjevačica modu nikada nije doživljavala samo kao odjeću, već kao dio performansa kojim želi pomaknuti granice i privući pažnju javnosti.

Jedan od njezinih najpoznatijih i najbizarnijih outfita definitivno je haljina od mesa koju je nosila na dodjeli MTV Video Music Awards 2010. godine. Kreacija izrađena od sirovog goveđeg mesa postala je jedan od najkontroverznijih modnih trenutaka pop kulture, a osim što je šokirala publiku, izazvala je i burne reakcije udruga za zaštitu životinja.

No, Gaga je tijekom karijere nosila i haljine od plišanih igračaka i zrcala, futurističke maske koje su joj potpuno prekrivale lice, ogromne platforme i ekstravagantne kreacije inspirirane znanstvenom fantastikom i avangardnom umjetnošću. Upravo zbog takvih nesvakidašnjih modnih izbora, prava ju je rijetkost vidjeti u uobičajenim glamuroznim kombinacijama.