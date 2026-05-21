Oni su najpopularniji mali kućni ljubimci: Poslali ste nam fotografije vaših mezimaca

Hrčci su već godinama među najpopularnijim malim kućnim ljubimcima na svijetu zahvaljujući svojoj umiljatosti, jednostavnoj brizi i razigranom ponašanju. Posebno su omiljeni među djecom, ali i odraslima koji traže kućnog ljubimca koji ne zahtijeva mnogo prostora.

Ovi mali glodavci poznati su po svojim punim obrazima, noćnoj aktivnosti i neprestanoj znatiželji zbog koje često zabavljaju svoje vlasnike. Iako su sitni rastom, hrčci imaju izražen karakter te brzo postaju ravnopravni članovi obitelji. Uz pravilnu njegu, kvalitetnu prehranu i dovoljno aktivnosti, mogu živjeti sretno i zdravo nekoliko godina.

Poslali ste nam fotografije vaših preslatkih hrčaka, a među brojnim simpatičnim prizorima bilo je teško odabrati najzanimljivije. Izdvojili smo 22 fotografije koje su nas posebno razveselile i pokazale zašto su hrčci omiljeni kućni ljubimci u mnogim domovima.