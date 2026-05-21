Koliko znaš o kulturnim i prirodnim ljepotama Istre? Neka pitanja mogla bi zbuniti čak i lokalce

Od modrih uvala na obali, preko zelenih brežuljaka u unutrašnjosti, pa sve do kamenih gradova na vrhovima – Istra je više od obične regije. Ona je čarobna zemlja u kojoj se isprepliću tragovi Rimljana, Venecije i Austro-Ugarske, gdje mirisi tartufa i maslinovog ulja pričaju priče o tradiciji, a svaki kamen svjedoči o bogatoj povijesti. Svaki gradić je uspomena, svaki vidikovac dio jedinstvenog identiteta.