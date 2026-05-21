Fatalna sportašica hipnotizirala svijet svojom ljepotom i postala globalni fenomen

Leryn Franco bivša je paragvajska atletičarka koja je svojedobno hipnotizirala svjetsku javnost svojom ljepotom, nadizašle sportske okvire i postala prava globalna senzacija. Prozvali su je fatalnom sportašicom na koju padaju svi, a svojedobno su mediji pisali kako je Novak Đoković pao na nju. Leryn Franco je tijekom Olimpijskih igara u Pekingu 2008. godine postala jedno od najprepoznatljivijih lica svijeta sporta. Njezina priča gotovo dva desetljeća kasnije i dalje intrigira javnost.

Postala globalna ikona

Iako njezini sportski rezultati nikada nisu bili u samom vrhu svjetske atletike, Franco je osvojila nešto što uspijeva tek rijetkima, a to je status globalne ikone. Mediji su je tada proglasili “najseksipilnijom olimpijkom”, a fotografije atraktivne Paragvajke u rekordnom su roku obišle svijet. U eri kada su društvene mreže tek počinjale oblikovati nove zvijezde, Leryn Franco postala je jedan od prvih sportskih viralnih fenomena.

Uz sportsku karijeru, vrlo brzo je zakoračila i u svijet mode, televizije i showbusinessa, a godinama je punila naslovnice tabloida. Danas, više od desetljeća nakon olimpijske slave, Franco ima potpuno drugačiji javni imidž. I dalje je jedna od najpoznatijih sportskih celebrity osoba Južne Amerike, no fokus njezina života više nije glamur, nego osobne i životne teme o kojima je odlučila javno progovoriti.

U emotivnom intervjuu tijekom 2025. godine otvoreno je govorila o problemima s plodnošću, pritisku koji društvo nameće ženama te pokušajima da sa suprugom Rodrigom Galeanom postane majka. Priznala je kako je zbog sporta i karijere godinama odgađala majčinstvo, a danas želi pomoći ženama koje prolaze kroz slične izazove, kako prenosi paragvajski portal Hoy.com.

Ne može zatrudnjeti

Leryn Franco otkrila je da žudi postati majka, ali unatoč pokušajima, nije uspjela zatrudnjeti.

"Imam svoje borbe, svoje probleme. Mislim da možda jednog dana mogu imati kćer ili sina koji će izgledati kao ja“, rekla je kroz suze, pokazujući okvir za sliku s fotografijom sebe iz djetinjstva.

Bivša kraljica ljepote također je komentirala da je oduvijek željela biti majka, ali se usredotočila na karijeru, sanjajući o tome da će kasnije moći provoditi vrijeme sa svojom djecom, "ali nitko mi nije rekao da je nakon 35. sve teže za ženu . "

"Nitko ne govori o plodnosti, svi govore o osnaživanju žena, davanju prioriteta karijerama, ali istina je da žene, u nekom trenutku svog života, žele biti majke. Poštujem one koje to ne žele, ali većina želi biti majke “, dodala je i nastavila:

'Udala sam se s 36 i sve je bilo kao kad sam bila djevojka'

"Udala sam se s 36 godina i sve je bilo kao kad sam bila djevojka, planirano i radno, ali sada imam 43 godine i ovo je prvi put da o ovome stvarno pričam, ali mislim da je upravo pravo vrijeme jer se o tim stvarima ne priča".

Bivša televizijska voditeljica također je izjavila da je dijeljenje vlastitog života putem društvenih mreža jednostavno kao što se čini, te je otkrila svoju frustraciju zbog stalnog negativnog rezultata testova za trudnoću.

"Nije tako lako, nije da sam imala želju snimati videe svaki mjesec kad dobijem negativan rezultat... osjećaš se kao da si na društvenim mrežama kad se osjećaš dobro, ali svi imamo svoje probleme. Znate, postoje teme o kojima se premalo govori, a jedna od njih je borba žena koje žele postati majke”, poručila je Franco, naglasivši kako više ne želi skrivati vlastitu priču.

