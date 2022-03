'NA OI SVI MISLE NA SEKS' / Leryn Franco nekad je bila najljepša sportašica. Pogledajte kako izgleda i što radi danas; 'I ja sam potrošila sve kondome'

Bivša paragvajska atletičarka Leryn Franco nekad je glasila za najljepšu sportašicu svijeta. Na Olimpijskim igrama 2008. u Pekingu Leryn je ponijela i laskavu titulu najljepše olimpijke na Igrama i bila druga po popularnosti na internetu (njeno ime najviše se guglalo, iza Michela Phelpsa), dok je u Londonu 2012. bila druga, iza naše Antonije Mišure. Danas 40-godišnja Leryn Franco Steneri sportsku je karijeru završila 2014. godine. Svjetsku slavu nije stekla na sportskom borilištu, njezini rezultati u bacanju koplja tek su prosječni (osobni rekord joj je 57,77), no zahvaljujući atraktivnom izgledu postala je jedna od najprepoznatljivijih sportašica i najomiljenijih sportskih ženskih lica. Danas je u braku s Rodrigom Galeanom (33) i uživa u ulozi supruge. Prije osam dana, njih dvoje su imali rođendan. Leryn i Rodrigo rođeni su na isti dan, samo druge godine, jer je Leryn 7 godina starija. Posao modela i manekenke sigurno joj je donio više novca nego sportski uspjesi, a Leryn je danas vrlo zaposlena jer je mjesecima unaprijed "rezervirana" zbog snimanja brojnih modnih kampanja, prenose strani mediji. Ona je i dalje popularno lice i jedna od najljepših Paragvajki. Godine 2006., bila je drugoplasirana Miss Universe Paragvaja. Sudjelovala je i u Miss Bikini svijeta. Oduvijek su, naime, modeling i moda bili u središtu interesa Leryn Franco, uz sport. Bivša se bacačica koplja u jednom prethodnom razgovoru prisjetila dogodovština s Olimpijskih igara, a njezina iskrenost zaprepastila je mnoge. Nije tajna kako su Olimpijske igre doslovno "sajam seksa", a potvrdila je to i sama Leryn, koja je na OI u Pekingu završila kao 51. No, kako je to 2012. godine napisao 'Huffpost', nije to toliko bitno kad je Leryn u pitanju... "Na Olimpijskim igrama je najgore. Svašta sam vidjela i doživjela. Moje cimerice su tako jedva čekale da završe natjecanje pa da potroše sve kondome koje su dobile u olimpijskom selu. Nitko od njih uopće nije razmišljao o rezultatima, samo o seksu". Leryn je također bila "aktivna"... "Kako sam tada bila u vezi s dečkom iz paragvajske reprezentacije, ni meni nije ostao nijedan kondom', otkrila je lijepa Leryn.