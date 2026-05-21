KRAJ ŠKOLE /

Kakva euforija na ulicama Osijeka: Pogledajte natpise na majicama ovih prekrasnih maturantica

Foto: Ivica Benić/SiB.hr
Ulice Osijeka proteklih su dana ispunjene veselom atmosferom jer sve vrvi od uzbuđenih maturanata. U petak će stotine maturanata zajedno otplesati završni ples, tradicionalnu quadrillu, i simbolično se oprostiti od školskih dana.

Quadrilla je svečani sinkronizirani ples koji se već godinama održava u brojnim hrvatskim gradovima kao dio proslave završetka srednje škole. Maturanti istovremeno plešu unaprijed uvježbanu koreografiju, a događaj redovito privlači velik broj građana, roditelja i prijatelja koji dolaze podržati mlade prije početka novog životnog poglavlja.

Posebnu pažnju privukle su majice s duhovitim natpisima i internim šalama koje su svake godine sve kreativnije. Kako izgleda grad uoči zadnjeg dana škole, pogledajte u galeriji fotografa Ivice Benića i portala SiB.hr.

21.5.2026.
18:02
Hot.hr
Ivica Benić/SiB.hr
MaturantiNorijadaOsijekQuadrilla
