Tragedija na autocesti A1: Smrtno stradala žena
Zbog bure u priobalju zabrane za pojedine skupine vozila su na Jadranskoj magistrali (DC8). Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, javlja HAK
Sinoć oko 23.40 sati na 341. km na autocesti A1, nedaleko od odmorišta Sitno, dogodila se teška prometna nesreća. Kako javlja policija vozač osobnog vozila udario u pješakinju na kolniku koja je smrtno stradala.
Na mjestu događaja policijski službenici su obavili očevid kojim je rukovodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika uz nazočnost sudskog vještaka.
Stanje u prometu
HAk javlja da je danas pješak na autocesti A3 Bregana-Lipovac na čvoru Spačva na kolniku u smjeru Lipovca te da se promet vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 40 km/h
Prometna je nesreća na autocesti A3 na 195+850 km između čvorova Lužani i Nova Gradiška u smjeru Bregane. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km/h.
Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca te Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane, vozi se uz ograničenje brzine