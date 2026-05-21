TEŠKA PROMETNA NESREĆA /

Tragedija na autocesti A1: Smrtno stradala žena

Foto: Ilustracija: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Zbog bure u priobalju zabrane za pojedine skupine vozila su na Jadranskoj magistrali (DC8). Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, javlja HAK

21.5.2026.
7:15
Ilustracija: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Sinoć oko 23.40 sati na 341. km na autocesti A1, nedaleko od odmorišta Sitno, dogodila se teška prometna nesreća. Kako javlja policija vozač osobnog vozila udario u pješakinju na kolniku koja je smrtno stradala.

Na mjestu događaja policijski službenici su obavili očevid kojim je rukovodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika uz nazočnost sudskog vještaka.

Stanje u prometu

HAk javlja da je danas pješak na autocesti A3 Bregana-Lipovac na čvoru Spačva na kolniku u smjeru Lipovca te da se promet vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 40 km/h

Prometna je nesreća na autocesti A3 na 195+850 km između čvorova Lužani i Nova Gradiška u smjeru Bregane. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km/h.

Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca te Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane, vozi se uz ograničenje brzine

PolicijaAutocesta A1Prometna NesrećaNesreća
