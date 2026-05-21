Evo što nudi novi Lease.hr i zašto bi vas mogao zanimati

Hrvatski vozači godinama plaćaju značajne iznose za održavanje, osiguranje, registraciju i servis automobila koji u prosjeku imaju više od trinaest godina. Najveća hrvatska automobilska grupacija AutoZubak sada nudi alternativu koja na domaćem tržištu do sada nije postojala: pretplatu na automobil. Usluga se zove Lease.hr.

Princip je jednostavan. Umjesto da kupujete auto, plaćate financijski leasing ili kredit, a zatim posebno snosite sve troškove vlasništva, kod Lease.hr-a sve ulazi u jednu mjesečnu naknadu. To znači da rata uključuje ne samo vozilo, nego i registraciju, osnovno i kasko osiguranje, ovlašteni servis, tehnički pregled i zamjenu guma. Bez kapitalnih učešća, bez kredita, bez bankarskih provjera.

Najveća razlika u odnosu na klasične opcije je transparentnost. Pretplata na auto izravno je spojena s cjelokupnim lagerom novih vozila AutoZubaka – modela iz grupacije Volkswagen, Audi i Škoda. Cijeli lager dostupan je online, s odmah vidljivim cijenama, što proces od izbora do potpisa značajno ubrzava.

Posebno zanimljiva opcija je fleksibilan povrat. Kod određenih volumnih modela rata se kalkulira na pet godina, čime se mjesečni trošak maksimalno smanjuje, a vozilo se može vratiti već nakon dvije i pol godine – bez penala i bez dodatnih troškova. Tu je i opcija otkupa po unaprijed poznatim cijenama, definiranima već na početku ugovora.

Tko je ciljana publika? Istraživanje pokazuje da pretplata posebno odgovara mladim vozačima do 25 godina (čak 47 posto ne smatra vlasništvo prioritetom), zatim projektnim radnicima i digitalnim nomadima, visokoplaćenim stručnjacima koji ne žele gubiti vrijeme na održavanje, te roditeljima koji žele osigurati vozilo djetetu dok si ono ne kupi vlastiti. Među poslovnim korisnicima usluga je usmjerena na novoosnovana poduzeća, neprofitne organizacije i tvrtke sa sezonskim poslovanjem.

Usluga je dostupna od danas na adresi lease.hr.