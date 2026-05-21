Ronda na stupu srama: 'Stvarno joj treba terapija. Prolaze nas trnci...'

Bivši UFC borac Matt Brown oštro je kritizirao slavnu borkinju Rondu Rousey.

Brownu je zasmetao način na koji je Rousey komunicirala uoči borbe s s Ginom Carano na MVP MMA 1 priredbi u Kaliforniji prošle subote.

Bio je to okršaj dvije borkinje koje jako dugo nisu bile u kavezu. Ronda je posljednju borbu odradila prije 10, a Gina prije čak 17 godina.

Pobijedila je Rousey nakon samo 17 sekundi, a Brown smatra da zbog toga ne treba biti previše ponosna.

"Po mom mišljenju, a mislim da će se mnogi složiti sa mnom, nije bilo dobrih strana ove priredbe u smisli da ćemo nakon nje postati veći Rondini obožavatelji" - rekao je Brown u podcastu "The Fight vs. The Writer" i dodao:

"Ne sviđa mi se kako se držala i kako je govorila. Mislim da je narcisoidna, da ima puno mentalnih problema i da bi trebala ići na terapiju."

Potom je uslijedila žestoka kritika:

"Ako se vratila zbog novca, u redu, razumijem, ali nema nekog uspjeha u pobjedi u ovoj borbi. Borila si sa ženom koja se nije borila 17 godina. Na što si ti točno ponosna? Nema se na što ponositi."

Ronda je uoči meča kritizirala druge borkinje i svoje bivše poslodavce u UFC-u poput direktora Huntera Campbella kojega krivi što se njena borba s Ginom Carano nije dogodila prije deset godina.

"Ronda je bila najjezivija ikada s tim svojim ljutitim izgledom i svim tim natezanjem, odnosno svim s**njima koje je prethodno izgovorila. Sve te gluposti koje je ispričala o Hunteru Campbellu, ta osvetoljubivost, ljutnja, frustracije... Stvarno treba ići na terapiju. Treba pronaći i prijatelje, odnosno ljude koji će joj pomoći da se smiri, ali i naučiti ponešto o stoicizmu i sličnim stvarima."

"Vratiti se i pobijediti nekoga tko se nije borio 17 godina... To bi značilo nešto prije 17 godina, ali danas se ne bi trebala osjećati dobro zbog toga. Osjećamo li se mi dobro zbog toga? Samo nas prolaze trnci od glave do pete", zaključio je Brown.