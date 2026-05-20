Barbir uoči najveće borbe u povijesti regionalnog MMA: 'Želim ga zadaviti!'

Uoči FNC 31 spektakla u Beogradu Đani Barbir gostovao je u podcastu 3x5 gdje je govorio o velikoj borbi protiv Aleksandra Ilića koju svi s nestrpljenjem iščekuju.

"Osjećam se odlično, pripreme prolaze gotovo savršeo. Sve ide po planu, borba se bliži. Ostaje samo taj završni dio, skidanje kila i onda borba", rekao je Barbir koji kao da ni sam ne zna gdje je počeo 'odnos' s Ilićem:

"Da, ne znam ni sam gdje bi počeo, ali svakako da je zanimljivo. Cijeli 'hype' se nekako gradio godinama i evo sada prilike da se sve riješi u kavezu."

Ilić je u rastu, ima tri dobre borbe iza sebe. Pogotovo nakon što je pobijedio Slo Rockyja. Tko se nalazi u boljoj poziciji?

"Pa, vidjet ćemo to u borbi. Sve okolne stvari su nebitne. Jedino što je bitno je taj 30. svibnja i kad uđemo nas dvojica u kavez i on se zaključa. U tom trenutku se sve briše i kreće rat."

Svi bi te uvijek radije i češće gledali u mečevima.

"Razumijem komentare oko svega. Slažem se u biti sa svima. Ja bi prvi volio da sam bio aktivniji, da je bilo prilika, ali sve ima svoje zašto i za sve postoji dobar razlog. No, sad sam tu i tu je i vjerojatno najveća borba u povijesti regionalnog MMA. Nije mogao biti bolji trenutak nego da pobijedim sad Ilića pa nastavim nizati pobjede."

'Vrtačić je bolji'

Je li Aleksandar Ilić tvoja najteža borba u karijeri?

"Iskreno, smatram da je najbolji protivnik protiv kojeg sam se borio Andi Vrtačić. Ako usporedite karijeru Ilića i Vrtačića u KSW-u, mislim da je tu Andi dosta ispred. Ne znam koliko se regionalnih boraca može pohvaliti Andijevim rezultatima. Tako da, iskreno, smatram Andija kvalitetnijim protivnikom od Ilića, a to će se u borbi i vidjeti."

Kako će izgledati borba? Stand up? Parter?

"Pa kao i svaka. Bit će gore pa će otići dolje i završit će se dolje. Dobit će po glavi kad budemo na nogama, a dobit će po glavi i kad budemo na podu. Volio bih ga zadaviti."

Što je sve Barbir rekao provjerite u podcastu ispod teksta.