Čabraja srušio famu, a Soldić otkrio veliku istinu o sebi i Mirku Filipoviću u FNC-u

Protekli tjedan na Net.hr-u donio je niz ekskluzivnih sportskih tekstova, priča i tema. Od velikih intervjua i zakulisnih detalja do saznanja i tema o kojima se najviše pričalo u domaćem i regionalnom sportu. Ako ste nešto propustili, na pravom ste mjestu. U specijalu Ako ste propustili donosimo pregled najvažnijih i najčitanijih tekstova autora sportske rubrike Net.hr-a koji su obilježili proteklih sedam dana. Idemo redom...

Vehmir Džakmić čitav se tjedan bavio s FNC 30 eventom s kojeg je izvještavao, a koji je protekle subote održan u Zadru. Tjedan je počeo s intervjuom koji je napravio sa Aleksandrom Vukosavljevićem. Vukosavljević, MMA borac poznatiji kao Mlata, otkrio mu je dramu koju je prošao i zbog čega je otpao za FNC 30 event. "Mlata" se na priredbi u Zadru trebao boriti protiv Kirilla Negrua, a morao je odustati od meča nakon što se teško ozlijedio u samoj završnici priprema. - "Bolovi su bili strašni, rebro mi se skoro zabilo u pluća i srce".

Nakon toga, Vehmir je pričao i s Antunom The Killerom Račićem - "Račić otvoreno o staph infekciji i teškom oporavku: 'To uništi borca".

Nakon toga se Vehmir zaputio u Zadar na konferenciju za medije uoči FNC 30 i tamo obavio niz kraćih video intervjua:

ATT-ov dijamant uvjeren u pobjedu: "Nakon meča ću postati legitiman kandidat za napad na titulu"

Baturov najteži ispit u FNC-u: "Hatef je stvarno konj, pomogao mi je u pripremama za Kiću!"

Neporaženi Crnogorac otkrio detalj na kojem je posebno radio u pripremama za Batura.

"The Killer" otkrio kako se upoznao s Forgačem: "Bio je borac, dolazio je u Dubrovnik".

Prošlog je petka Vehmir Džakmić po prvi put gostovao na RTL-u Danas i najavio FNC 30 event. - "Batur se vraća na mjesto teške ozljede, a protivnik nije mogao biti teži."

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Onda je sjeo u automobil, otišao u Zadar na FNC 30 event i šou je mogao početi. Prije početka eventa na Višnjiku u subotu predvečerje "uhvatio" je Đanija Barbira, zvijezdu FNC 31 eventa na kojem će se u glavnoj, dugoiščekivanoj borbi, boriti s Aleksandrom Ilićem s kojim ima neriješene račune - Zvijezda eventa u Beogradu stigla je u Zadar: "Pa meni otkazuju borbe".

Nakon toga se sreo s Robertom Soldićem i popričao s njim - Soldić se pojavio u Zadru i otkrio veliku istinu našem novinaru o sebi i Cro Copu.

Razgovarao je i sa pobjednicima borbi:

Nakon velike pobjede propričao hrvatski i zaželio sljedećeg protivnika: "Vidimo se".

Brkan unakazio Hilla pa izjavio: "Nisam htio žuriti".

Jurič nakon ekspresnog nokauta otkrio svoj san: "Je*iga, Arena je Arena".

Moosmann nakon pobjede: "Zadar je predivan, njegova ljepota mi je dala energiju".

Poljski orao nije bio sretan nakon pobjede: "Morao sam ovo završiti".

Slovenac oduševljen nakon Kite: "Ovo je moja najveća pobjeda".

Ančić nakon pobjede: "Najgore je stjerati mačku u kut".

Snimio je Vehmir i trenutak kad je cijela dvorana Krešimira Ćosića zviždala Anti Biliću prilikom njegove šetnje i ulaska u kavez.

Argentinac ne skriva osmijeh nakon bombe od nokauta: "Što vi kažete? Je li bilo dobro?"

Hit-intervju zadarskog junaka: "Dobro sam, osim što nisam dobro, brate, sijeci ovo".

Račić: "Jako naporna borba, a protivnik najbolji od svih što su otpadali".

Kad je FNC 30 završio, Vehmir Džakmić je otišao na post press conference i postavio dva ključna pitanja, jedno Martinu Baturu, drugo predsjedniku FNC promocije Draženu Forgaču.

Dominik Franculić prošli je tjedan započeo analizom Velike nagrade Miamija u Formuli 1 i izdvojio pet stvari koje smo naučili iz utrke.

Dan poslije okrenuo je broj Nikole Jurčevića i porazgovarao s njim: "Ovo je razlog Cityjevog raspada, a pravila oko ruke se moraju definirati".

Pričao je u srijedu i sa Zdravkom Zovkom, proslavljenim bivšim izbornikom hrvatske rukometne reprezentacije, o herojskoj predstavi Nexea protiv Kiela - Bivši izbornik bez zadrške: "Nexe je zaslužio prolaz, ali zbog sudaca to nije bilo moguće".

Zoran Vulić mu je u Svijetu Bijelih najavio derbi Dinama i Hajduka: "Pritisak je na domaćinu, a Garcia si sljedeće sezone ne smije ovo dozvoliti".

Pratio je u tekstualnom liveu i derbi Dinama i Hajduka, u kojem su Plavi na Maksimiru deklasirali Splićane rezultatom 2-0 i pobjegli na +18. Dinamo je već osigurao naslov, Hajduk je osigurao drugu poziciju.

Donio je i TOP 5 trenutaka FNC 30 eventa - Najbrži nokaut, najbolji nokaut, ludi boks i spektakl u main eventu: Ovo su najbolji trenuci.

Roko Silov je razgovarao s Antom Vetmom, komentatorom Formule 1 na RTL-u - Stručnjak o fenomenu Formule 1: "Imao je malo sreće, a ima tu još dosta pitanja".

Bavio se i trenerima u SHNL-u - Nešto se čudno dešava u HNL-u: Ima li nade za naše trenere?

Za Svijet Bijelih uoči derbija Dinamo - Hajduk razgovarao je s Tomislavom Bušićem - Bivši napadač Bilih najavio derbi: "Ne može ni on sve sam, a evo što Hajduku treba".

Radio je i live dramatične druge uzvratne utakmice četvrtfinala Europske lige u kojoj je Nexe herojski pao protiv Kiela na gostovanju u Njemačkoj.

Pričao je i s Ilijom Lončarevićem - Legendarni trener najavio derbi: "Dinamo je dovoljno jak da to prikrije".

Nakon Ilije Lončarevića Roko Silov donio je intervju za Svijet Bijelih sa Vladimirom Balićem - "Poznati hajdukovac: 'Špalir Dinamu? To su budalaštine, a Garcijina je igra donijela samo probleme".

Tonko Medvedec je pričao s Tonijem Filipijem, bivšim prvakom Hrvatske u boksu, osvajačom srebrnog odličja na Svjetskom juniorskom prvenstvu 2014. u Sofiji, srebra na Svjetskom juniorskom prvenstvu, Olimpijskim igrama mladih u Nanjingu, Europskom prvenstvu za mlađe seniore (do 22 godine) i na Mediternaskim igrama u Mersinu 2013. - Bivši prvak Hrvatske brutalno odgovorio Splićaninu: "Očito nije imao novine u zatvoru".

Tonko Medvedec je u Svijetu Plavih ugostio Branka Ivankovića: "Kovačevića su slijedili, Garcia je lutao, a u Iranu se derbi posebno plaća".

Potpisnik ovih redaka tjedan je započeo s razgovorom sa Zoranom Vulićem o Interovom naslovu prvaka Italije i Luki Modriću - "Modrić bi morao imati što više muške djece da njegov gen ostane u HNL-u".

U utorak je Silvijo Čabraja, poznati hrvatski nogometni trener, gostovao u podcastu Net.hr Maksanov korner - Čabraja otvorio dušu o svojim treninzima: "To nije istina, želim postići jednu stvar".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Izvor je portalu Net.hr javio i jednu informaciju - "Klasnićev nasljednik potpisao za Werder Bremen: 'Po svemu je sličan meni, a u jednom i bolji".

Martin Batur gostovao je u podcastu Net.hr Maksanov korner uoči FNC 3O eventa - "Mi Zadrani prošli smo u ratu svašta, ali ne mrzimo nikog nego volimo svoje".

Batur je u podcastu Net.hr Maksanov korner rekao i sljedeće: "Div" iz Zadra o izjavi koja je podigla prašinu: "Nije čist u glavi. Neka popriča s psihijatrom".

Oko Škole nogometa NK Marsonia je kaos - Roditelj: "Mogu i pred metak, gdje je novac?!" Predsjednik: "Šaka njih mešetari i laže".

Antun Račić dao nam je emotivan intervju u kojem je po prvi put otkrio neke stvari iz svog života. Pričali smo s njim 35 minuta:

"Sve što mi se dogodilo u životu definiralo me. Što te ne slomi, ojača te".

Tjedan se završio liveom FNC 30 eventa u Zadru - Batur bolji od Stamatovića, Ražov pobijedio Bilića u krvavom ‘ratu‘: Vidjeli smo i najbolji nokaut ikad.