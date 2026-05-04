'Mlata' nakon jezive ozljede: 'Bolovi su bili strašni, rebro mi se skoro zabilo u pluća i srce'

Aleksandar Vukosavljević, poznat kao "Mlata", otkazao je zbog ozljede nastup na FNC 30 priredbi koja će se održati 9. svibnja u Zadru.

"Mlata" se na priredbi u Zadru trebao boriti protiv Kirilla Negrua, a morao je odustati od meča nakon što se teško ozlijedio u samoj završnici priprema. Razgovarali smo s njim, evo što nam je rekao:

Kako je došlo do nesretne ozljede?

Radio sam sparing, završni sparing... dva tjedna prije borbe i u zadnjoj rundi sam ušao u duel i došlo je do pucanja rebra. Komad rebra od oko 4 centimetra se odvojio potpuno od ostatka kostura. Kad ne znaš što je manje boli, mislio sam da je mišićna ruptura i nisam otišao snimati. Pokušao sam odraditi trening s tim, ali sam vidio na sljedećem treningu da nije to to. Ušao sam u double leg i sve mi je popucalo. Odmah sam otišao poslikati to kod Tadije Petrovića. Čim se na slici vidjelo što je, rekao mi je: 'Ti si super prošao jer ti nije probilo srce ili pluća, ovo je gada prijelom'. Komad rebra se odvojio, ali to će tijelo samo razgraditi. Sad sam na terapijama, to će trajati 5-6 tjedana. Pitao sam doktora mogu li se ikako boriti, htio sam to makar pod blokadom, a onda sam prstom samo dotaknuo na mjestu gdje je rebro slomljeno i vrisnuo sam kao nikad, jako je boljelo. Rekao mi je: 'Sada samo zamisli da sam te udario nogom...'. Jednostavno puno više bi izgubili nego dobili tom borbom.

Koliko te pogodilo to što se ne boriš?

Jako mi je žao. Imao sam najbolje treninge u životu. Nikada nisam imao ovako dobar i posložen kamp. Jelčić i Borović su me baš posložili i naoštrili. Vjerujem da bi ga nokautirao u prvoj rundi. Moram priznati da sam više puta nokautirao ljude u ovom trening kampu nego kroz cijelu karijeru. Bio sam i dobar s kilažom, što je za mene jako čudno.

Koje borbe jedva čekaš pogledati iz Zadra?

Od eventa očekujem da će biti zanimljiv. Jako me zanimaju Ančić i Brkan, s Ilijom sam dosta i trenirao, u odličnoj je formi. Ražov i Bilić me jako zanimaju. Ražov je dobar momak i malo sam više za njega. Sportaš i dobar čovjek. Main event je sudar divova i priča za sebe. Kićo je ogroman i malo mu dajem prednost. Nerealno je jak čovjek.

