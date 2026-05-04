Tereza Kesovija uz štaku i fizioterapeutkinju priredila spektakl u Splitu: 'Dosegnula sam vrhunac'

Posljednji put u Splitu - glazbeni tulum kakav samo legendarna Tereza Kesovija može napraviti. Više od 3 tisuće ljudi uživalo je zajedno s njom. Bio je to emotivni i iskreni poklon voljenom gradu.

"Ne želim ništa više, ništa bolje od onog što sam sinoć doživjela. To bi bilo vrlo neskromno i ne bi bilo slično meni. Ja ne trebam ništa više, došla sam do glazbenog vrhunca. Mogu samo silaziti, silaziti zdravstveno, vremenski... ne zamišljat se u nekim visinama, koje sam itekako dosegnula", rekla je Kesovija i dodala da joj nije bilo lako.

"Shvatite me, ta euforija u gledalištu, mene je... ja sam kao neki dron odjednom skočila gore, oni su sa mnom dirigirali, baš tako - prekrasno. Jednostavno se čovjek naježio, od ljubavi, od želje da zagrli cijeli svijet", poručila je Kesovija.

'Ja se ne predajem'

U maniri prave glazbene dive, u 87. godini Tereza je cijeli koncert otpjevala energično, iz duše, srca. Za Split. Nije se libila govora o godinama, oslanjala se na štap, koristila je stolac, a uz nju je cijelo vrijeme bila i fizioterapeutkinja Katica.

"Moje godine su takve da ja više ne mogu uskrsnuti. Takva sam kakva sam takva, i bit ću takva do kraja. Ja se ne predajem. Nema tog liječnika, nema tog fizioterapeuta koji me može spasiti. Jedino da me nadrogiraju pa da idem ko luda Mare po ulicama", rekla je Kesovija.

Više od šest desetljeća karijere

Hodajuća energija, humor, iskrenost i nevjerojatan glazbeni talent. Više od šest desetljeća Tereza plovi glazbenim vodama, što domaćim, što europskim. I ni za čim, poručuje, ne žali. Bila je posebna. Zvijezda brojnih svjetskih festivala, Eurosonga, pjevala je i na 10 jezika. Karijeru je, itekako uspješno, gradila i u Francuskoj.

"Kako ću vam reći, bila sam u Monacu, pjevala za princezu Grace. Sve se to trenuci koji se teško zaboravljaju, ne zaboravljam ih. To isto čini nekog od mene tko iskače malo od drugih", rekla je Kesovija.

I zato nakon ovog oproštajnog koncerta u Splitu, planira još.

"Mora biti drugi koncert u Dubrovniku krajem ovog mjeseca, a onda oni koji su pružili ruku u ratu, to su moji Slovenci, ja ih volim, poštujem kao i svakog čovjeka koji je dobar", rekla je Kesovija.

Nakon Ljubljane, 88. rođendan će proslaviti u Zagrebu. Na pozornici jer, kako i sama kaže, dok je pjesme, bit će i nje.