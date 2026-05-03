'DIO MLADOSTI' /

Tereza Kesovija održala svoj posljednji koncert u Splitu! Nives Ivanković: 'Neprikosnovena kraljica'

Unatoč zdravstvenim problemima, 87-ogodišnja pjevačica kaže kako nije mogla odoliti da se upravo na pozornici ne pozdravi sa svojom vjernom publikom

3.5.2026.
22:39
RTL Danas
Vrlo emotivno i raspjevano bilo je u Splitu. Na Starom placu glazbena diva Tereza Kesovija se nakon 60 godina karijere oprostila od publike. Ovo je, kako je najavila, njezin posljednji, oproštajni koncert.

Unatoč zdravstvenim problemima, 87-ogodišnja pjevačica kaže kako nije mogla odoliti da se upravo na pozornici ne pozdravi sa svojom vjernom publikom. Koncert se održao u sklopu Sudamje, proslave dana Grada Splita koji ima priliku uživo čuti neke od njezinih brojnih klasika. Ulaznice za koncert su odavno bile rasprodane. 

Koncert nisu propustila ni brojna poznata lica iz javnog života, koja su podijelila svoje uspomene na ženu koja je obilježila hrvatsku glazbenu povijest.

Splitka glumica Nives Ivanković teško je izdvojila samo jedan najdraži hit. "Ima ih više, ali 'Nono, Nono, moj dobri Nono' je posebna. A ove druge, to neću ni govoriti. Ova njezina zadnja pjesma zapravo pokazuje da je ona neprikosnovena kraljica, primadona", poručila je.

Poznati fotograf Jadran Lazić prisjetio se svojih početaka i suradnje s divom. "Tereza je jedna od prvih zvijezda koje sam fotografirao u Hrvatskoj, uz Mišu Kovača, Radojku Šverko i pokojnog Olivera. Na svim mojim izložbama nalazi se upravo ta njezina fotografija", rekao je Lazić.

"Tereza je dio mladosti i odrastanja svih nas", kratko je sažeo ostavštinu Tereze Kesovije kazališni redatelj Ivica Buljan.

Dio atmosfere iz Splita pogledajte u videu.

Tereza Kesovija, Split, Koncert
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
