Tereza Kesovija pred oproštajni koncert u Splitu: 'Bez štapa ne mogu, ali to mi ne smeta da pjevam'

Doajenka hrvatske glazbe, Tereza Kesovija, koja ove godine puni 88 godina, odlučila je zatvoriti impresivno poglavlje karijere duge više od šest desetljeća. Svoj posljednji koncert u Splitu održat će u nedjelju, 3. svibnja na Starom placu u sklopu proslave Sudamja.

Vijest o oproštajnom koncertu dodatno je odjeknula nakon što je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta podijelio emotivnu snimku na kojoj Kesovija, uz pratnju gitare, izvodi pjesmu “Gdje ima srca, tu sam i ja”.

“Koncert hrvatske dive Tereze Kesovije na Starom placu sada je i službeno popunjen. Veseli me što ćemo 3. svibnja, u sklopu programa Sudamje, imati čast poslušati njezin oproštajni koncert u Splitu”, poručio je Šuta.

Video je raznježio obožavatelje, a i nas potaknuo da nazovemo Terezu i provjerimo kako je i kako teku pripreme za veliki oproštaj.

“Evo držim se, sjedim za stolom i pijem svoju kavicu. Da mi nije te boli u leđima i koljenima bilo bi dobro, međutim, uz pomoć štapa mogu, ali bez njega ne...”, rekla nam je iskreno.

'Ta energija mora izaći van'

Na snimci koja je dirnula javnost, Tereza kojoj je teško stajati pa sjedi, pjeva snažno i emotivno. Kao i uvijek. Na pitanje odakle ta snaga, odgovara:

“To je ta energija koju u tom trenutku imaš u sebi i koja ide iz tebe. I ne dozvoljavaš da ostane u tebi i onda mora ići van", ističe Tereza.

Uoči koncerta u Splitu, priznaje kako joj je upravo taj grad posebno važan.

“Ja se nadam i molim Boga da sve dobro prođe onako kako si ja zamišljam rastanak s mojom dragom splitskom publikom. Pitaju me zašto prvo Split, a ne Dubrovnik. Ljudi Splita su mene oblikovali na neki način. Godinama sam ja tamo, od '61 ili '62, više i ne znam. I ja sam bila nagrađena svaki put i to me motiviralo da svaki put porinem, da uđem u bit ne samo melodije već i teksta pjesama. Jer ako vi taj tekst donesete s osjećajem onda je to primljeno. Mislim da mi je Split najviše u tome napravio", objašnjava naša legendarana pjevačica.

Za Splićane ima samo riječi hvale.

“Splićani su beskrajno vrijedni, duhoviti, mangupi. Oni su veseli i radosni", dodaje.

Iako je iza nje karijera kakvu malo tko ima, priznaje da uzbuđenje pred koncert još uvijek postoji.

“Nikad nisam imala tremu od koje se tresem, nego samo uzbuđenje", ističe.

Borba sa zdravljem i nepokolebljiva volja

Posljednje razdoblje za glazbenu divu nije bilo lako. Prije tri godine je zbog infarkta završila u bolnici, a pretprošle godine zbog visoke temperature. Otvoreno govori o zdravstvenim izazovima kroz koje je prošla.

“Ja sam u bolnici bila puno puta i vrlo ozbiljno bolesna i bila sam u dva, tri navrata baš između života i smrti. I onda se čovjek pita kako bi bilo da ja sad podvučem crtu i kažem: Ljudi dosta je bilo. Dala sam sve što sam imala. Možda je ostalo još to nešto malo, ali dozvolite mi da to nešto malo ostavim iza sebe jer to je sigurno bolje nego otići kao neka vrtina, kao ono dosta, pun kufer je...”govori nam Tereza.

Unatoč svemu, jedno je sigurno - glas je i dalje tu.

“Ja ne mogu stajati bez štapa, to sigurno, ali to meni ne smeta da pjevam. Ni slučajno!”, naglašava.

Otkriva i kako će izgledati njezin nastup u Splitu.

“Na pozornici neću baš sjediti, stajat ću uz pomoć moga divnog štapa i naslonit ću se na jedan mali stolić i bit će dobro. Imam ja i ljudi oko sebe u slučaju da mi krene glava u stranu, ali vjerujem da neće”, kaže kroz smijeh.

'Morala sam ponovno otvoriti glas'

Pripreme za koncert shvaća iznimno ozbiljno.

“Imam jednu odgovornost, osim ljubavi koju imam, da svaki detalj ide kako treba. Imam i mog dugogodišnjeg prijatelja i gitarista Zorana koji je oko sebe okupio sjajne glazbenike, njih deset. I mi radimo jer sam morala otvoriti te svoje glasne žice. Jer ja sam godinu dana samo ležala i sjedila u fotelji. Nisam mogla baš ništa", kazuje nam Tereza.

Ipak, optimizam je ne napušta.

“Ali treba pjevati i treba se smijati i to je zdravlje, stvarno. Smijeh zaista služi oporavku zdravstvenog psihičkog stanja", tvrdi Tereza.

Na pitanje što želi poručiti publici koja će je slušati 3. svibnja, odgovorila je riječima koje ostaju dugo nakon što se izgovore.

“Citirat ću jednog meni predivnog čovjeka kojeg sam imala čast poznavati, a nije više među živima. Zvao se general bojnik Nojko Marinović koji je pokopan na groblju u Dubrovniku i na njegovoj nadgrobnoj ploči po njegovoj volji piše: Našu djecu treba odgajati da pamte, ne da mrze jer pamćenje je alat, a mržnja je golemi teret. I to je nešto što je Sveto pismo. To je tako lijepo da sam jednostavno mogla zapamtiti.” posebno ističe riječi pokojnog zapovjednika obrane Dubrovnika u Domovinskom ratu.

Zahvalila je i splitskom gradonačelniku, te izrazila želju za lijepim vremenom.

“Tako da ljudi uživaju, da zapamte. Eto, to mi je želja", priznaje.

Oproštaj, ali ne i kraj

Iako će splitski koncert biti njezin veliki oproštaj, jedna od najdugovječnijih hrvatskih pjevačica planira još nekoliko posebnih večeri - u Dubrovniku, Ljubljani i Zagrebu.

“Ići ću u Ljubljanu, jer meni je prva Slovenija poslije rata pružila ruke. Kad sam bila na cesti i kad su mi dali priliku da zaradim neke novce kojih nisam imala. Ništa nisam imala osim prljave odjeće na sebi. I to je bilo to.” objašnjava zašto planira pjevati i kod naših susjeda.

Za kraj, planira koncert i u Zagrebu, na svoj rođendan.

“A onda bih na svoj rođendan 3. listopada, onaj okrugli 88. rođendan, svakako održala koncert u Lisinskom, jer to je grad koji zaslužuje svu moju pažnju i svu moju ljubav.” zaključila je naša glazbena diva.

