GLAZBENA LEGENDA /

Tereza Kesovija najavila oproštajnu turneju: Posljednji koncerti u tri velika grada

Tereza Kesovija najavila oproštajnu turneju: Posljednji koncerti u tri velika grada
Foto: Miroslav Lelas/pixsell

Tereza Kesovija planira se oprostiti od publike koncertima u tri odabrana grada

15.1.2026.
22:15
Hot.hr
Miroslav Lelas/pixsell
Tereza Kesovija (87), jedna od najcjenjenijih i najdugovječnijih hrvatskih pjevačica, najavila je oproštajnu turneju kojom se planira posljednji put pokloniti publici koja ju je pratila tijekom cijele bogate karijere.

Vođena željom da se dostojanstveno oprosti od svojih slušatelja, Tereza planira nastupe u Ljubljani, Zagrebu i Dubrovniku. Kako je otkrila, zapjevala bi u Cankarjevom domu u Ljubljani, Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu te Kazalištu Marina Držića u Dubrovniku.

Zdravstveni problemi ne gase emociju

Iako joj godine i zdravstveni problemi sve više otežavaju nastupe, pjevačica ističe kako joj je glas i dalje snažan. Nakon operacija koljena i problema s kralježnicom, nastupi za nju predstavljaju fizički napor, no emocija i povezanost s publikom ostaju jači od svega.

„Odavno sam u mirovini i nije lako, ali glas me još služi. Moram paziti i ponekad sjediti, no publici je najvažnije da me čuje, a ja to još mogu“, izjavila je Tereza Kesovija za Dubrovački dnevnik, dodavši kako joj je upravo pjevanje ono što joj najlakše dolazi.

Oproštaj ispunjen uspomenama

Publika s nestrpljenjem očekuje ove koncerte, svjesna da će svaka otpjevana pjesma biti više od glazbe – bit će to emotivan oproštaj ispunjen zahvalnošću, uspomenama i bezvremenskom ljepotom koju Tereza Kesovija desetljećima donosi na pozornicu.

Podsjetimo, prošle godine u veljači Tereza je objavila spot za pjesmu „Mi smo stranci, što se predobro znaju“, čime je još jednom podsjetila na snagu svoje interpretacije.

