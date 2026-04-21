Hrvatska diva dirljivom snimkom izazvala lavinu emocija: 'Gdje ima srca, tu sam i ja'

Legendarna pjevačica Tereza Kesovija, koja ove godine puni 88 godina, odlučila je zatvoriti impresivno poglavlje karijere duge više od šest desetljeća. Svoj posljednji koncert održat će u nedjelju, 3. svibnja na Starom placu u Splitu, u sklopu proslave Sudamje.

Odluku o povlačenju donijela je zbog zdravstvenih poteškoća, no naglašava kako je njezin glas i dalje – postojan.

“Odavno sam u mirovini, ne mogu više pjevati. Nije lako jer sam imala operacije koljena i ona ne prestaju boljeti, kao ni kralježnica. Sve skupa je teško, ali ja bih skupila snage i zapjevala. To mi je najlakše i to mogu. Glas mi je ok, samo moram paziti da sjednem… Publici je svejedno sjedim li ili stojim sa štapom, važno im je da me čuju, a ja to mogu”, ispričala je u intervju za Dubrovački dnevnik u siječnju ove godine.

Upravo te riječi dodatno su dobile na težini nakon što je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta podijelio video koji je raznježio obožavatelje. Na snimci se vidi kako Kesovija, uz pratnju gitare, emotivno izvodi pjesmu 'Gdje ima srca, tu sam i ja'

"Koncert hrvatske dive Tereze Kesovije na Starom placu sada je i službeno popunjen. Veseli me što ćemo 3. svibnja, u sklopu programa Sudamje, imati čast poslušati njezin oproštajni koncert u Splitu", napisao je splitski gradonačenik u Facebook objavi ispod koje se nalazi video

Pjevačica se na svojim društvenim mrežama nije oglašavala još od studenog prošle godine. Tada je podijelila snimku s jednog od svojih posljednjih nastupa, na kojem je izvela bezvremenski hit 'Moja posljednja i prva ljubavi'.

Posljednje razdoblje nije bilo lako za hrvatsku glazbenu divu. Svoja dva posljednja rođendana provela je u bolnici, gdje je bila hospitalizirana zbog dugotrajne povišene temperature i mučnine. Nakon oporavka, puštena je kući.

Unatoč svemu, njezin oproštaj najavljen je dostojanstveno – uz pjesmu, emociju i publiku koja joj je ostala vjerna do samog kraja.

