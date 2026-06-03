FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRAGEDIJA U INDIJI /

Strašan požar hotela: Ljudi skakali da bi se spasili, najmanje 21 osoba poginula

Strašan požar hotela: Ljudi skakali da bi se spasili, najmanje 21 osoba poginula
×
Foto: Arun SANKAR/AFP/Profimedia

Snimke prikazuju zgradu u plamenu, dim koji seže visoko u zrak i izgorjele zgrade, dok stanovnici promatraju iz uskih obližnjih ulica

3.6.2026.
12:17
Hina
Arun SANKAR/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Najmanje 21 osoba poginula je u srijedu u požaru u hotelu u New Delhiju, objavila je policija, u jednom od najgorih takvih incidenata u glavnome gradu posljednjih godina.

Hotel je smješten u Malviya Nagaru u južnom Delhiju, pretežno stambenoj četvrti popularnoj među studentima i mladim profesionalcima.

Dosad je spašeno najmanje 40 ljudi, priopćila je policija. Snimke prikazuju zgradu u plamenu, dim koji seže visoko u zrak i izgorjele zgrade, dok stanovnici promatraju iz uskih obližnjih ulica.

Na snimci se vide i dvije osobe kako skaču s viših katova zgrade.

"Navodno se u prizemlju zgrade nalazio restoran... najvjerojatnije je požar povezan s tim restoranom", rekao je novinarima lokalni administrativni dužnosnik Jitendra Kumar.

Premijer Narendra Modi kazao je da je gubitak ljudskih života tragičan te je izrazio iskrenu sućut onima koji su izgubili svoje voljene te poželio brz oporavak ozlijeđenima.

PožarNew DelhiHotelTragedija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike