Strašan požar hotela: Ljudi skakali da bi se spasili, najmanje 21 osoba poginula

Najmanje 21 osoba poginula je u srijedu u požaru u hotelu u New Delhiju, objavila je policija, u jednom od najgorih takvih incidenata u glavnome gradu posljednjih godina.

Hotel je smješten u Malviya Nagaru u južnom Delhiju, pretežno stambenoj četvrti popularnoj među studentima i mladim profesionalcima.

Dosad je spašeno najmanje 40 ljudi, priopćila je policija. Snimke prikazuju zgradu u plamenu, dim koji seže visoko u zrak i izgorjele zgrade, dok stanovnici promatraju iz uskih obližnjih ulica.

Na snimci se vide i dvije osobe kako skaču s viših katova zgrade.

"Navodno se u prizemlju zgrade nalazio restoran... najvjerojatnije je požar povezan s tim restoranom", rekao je novinarima lokalni administrativni dužnosnik Jitendra Kumar.

Premijer Narendra Modi kazao je da je gubitak ljudskih života tragičan te je izrazio iskrenu sućut onima koji su izgubili svoje voljene te poželio brz oporavak ozlijeđenima.