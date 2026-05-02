Severina čestitala okrugli rođendan 'kraljici Splita': 'Došli bi joj i na kraj svita'

Hrvatska glazbena zvijezda Severina (54) podijelila je na svom Instagram profilu rođendansku posvetu dugogodišnjoj prijateljici, splitskoj fotografkinji i blogerici Sonji Dvornik (40), pruživši uvid u glamuroznu proslavu. Objava, ispunjena toplim riječima i snimkama sa zabave, slavi njihovo čvrsto prijateljstvo.

"Kad kraljica Splita @sonjadvornik slavi rođu, slavi cili grad, jer ona naš Split slavi svaki dan; kroz fotografije, videa, pjesme... A mi nju obožajemo do zvizda i nazad i došli bi joj i na kraj svita", započela je Severina svoju objavu, ne skrivajući emocije.

Slavlje za pamćenje u srcu Dalmacije

Kroz seriju fotografija i videa, Severina je dočarala atmosferu s proslave koja je, sudeći po viđenom, bila spektakularna. Snimke prikazuju veselo društvo kako pjeva i pleše uz glazbu benda uživo, a jedan od emotivnijih trenutaka bio je Severinin govor posvećen slavljenici. Zabava se održala u elegantno uređenom prostoru u Splitu, a među uzvanicima su se našla brojna poznata lica.

Posebnu pažnju privukao je neobičan trenutak razbijanja torte. Umjesto klasičnog rezanja, Sonja Dvornik je alatom razbila tortu koja je izgledala poput makete, što je izazvalo oduševljenje prisutnih. Severina, odjevena u upečatljivu crnu haljinu s prozirnim korzetom, i slavljenica Sonja, koja je blistala u kratkoj crvenoj haljini, bile su u centru pažnje cijele večeri.

Kao dokaz koliko je Sonja cijenjena u svom gradu, Severina je na kraju objave podijelila fotografiju križaljke u kojoj se našao lik slavljenice. "Znaš da si uspio u životu kad završiš u križaljci", našalila se pjevačica u opisu, citirajući: "Splitska ljepotica na slici, Sonja; moćno proslavila okrugli rođendan."

Prijateljstvo koje traje godinama

Javnosti je dobro poznato da su Severina i Sonja Dvornik bliske prijateljice već dugi niz godina. Njihovi profili na društvenim mrežama ispunjeni su zajedničkim fotografijama s putovanja, proslava i druženja. Severina je u svojoj poruci istaknula koliko Sonja znači ne samo njoj, već i cijelom Splitu, koji neumorno promovira kroz svoj rad.

"Da budeš ovako lipa, sritna, zdrava i vesela do kraja života, da okupljaš ljude i širiš pozitivu u koncentričnim krugovima… Volim te", poručila je pjevačica prijateljici. Objava je izazvala brojne pozitivne reakcije pratitelja, a u komentarima su se nizale čestitke i komplimenti.