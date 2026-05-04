Buktinja kod Vjesnika, auto se zabio u zgradu pa zapalio! Oglasili se vatrogasci

Nakon što je izletio s ceste jedan automobil se u ponedjeljak navečer zabio u stambenu zgradu na zagrebačkoj Cvjetnoj cesti. Incident se dogodio oko 20.30 sati u blizini nebodera Vjesnika, javlja 24 sata.

Gašenje požara je u tijeku. Iz JVP Grada Zagreba za 24 sata navode da se radi o autu marke Hyundai. Točan tip se ne može ni utvrditi jer je auto potpuno uništen u požaru.

Vatrogasci su na teren izašli po dojavi građana. Iz PU zagrebačke za ovaj list su potvrdili da nema ozlijeđenih osoba, a očevid je u tijeku.