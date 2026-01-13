FREEMAIL
Srpski borac o hrvanju s hrvatskim reprezentativcima: 'Znaš onaj meme s plavušom...'

Srpski borac o hrvanju s hrvatskim reprezentativcima: 'Znaš onaj meme s plavušom...'
Foto: Josip Mikacic/pixsell

U Zagrebu trenira od 2023., a stigao je na poziv Dražena Forgača. Odmah prilikom dolaska, Vukosavljević je postao i kvartovski heroj kada je spasio prodavačice od kupca koji ih je maltretirao.

13.1.2026.
13:33
Sportski.net
Josip Mikacic/pixsell
Iako nije među najpopularnijim borilačkim sportovima, hrvanje je i dalje jako dobra baza za karijeru u MMA-u. Iako sve više boraca od mlade faze trenira razne borilačke vještine na najvišoj razini, još uvijek dominiraju oni koji su svoj sportski put započeli upravo kroz hrvanje.

A važnost te borilačke vještine potvrdio je i Aleksandar "Mlata" Vukosavljević. Višestruki prvak Srbije u kickboxingu i član zagrebačkog America Top Teama Zagreb u nedavnom je razgovoru za Facebook stranicu "Wrestle Zagreb" progovorio o tome kako izgleda kad jedan MMA borac uđe u ring s hrvačima.

"Ima onaj ‘meme‘ gdje je ona plavuša, a oko nje pet-šest crnaca. Tako sam se osjećao. Momci su odlični, prije svega lijepo su nas ugostili, pokazali nam neke lijepe tehnike, zahvate, gripove itd. Hvala im na tome, a što se tiče toga jesam li nešto mogao - ništa! Trudio sam se da odradim što bolje mogu, da im što bolje pariram, ali ovo je njihov sport, mi smo u njihovoj kući, tako da je sve očekivano" - pojasnio je "Mlata".

FNC MOŽETE GLEDATI UŽIVO PUTEM PLATFORME VOYO ILI ČITATI NA NET.HR-U.

"Mlata" je inače FNC-ov borac s tri nastupa. Dvaput je slavio nokautima, a u posljednjem nastupu izgubio je od Antonija Budimira. Taj meč "Mlata" je odradio u 11. mjesecu 2024. godine, a tijekom protekle godine nije nastupao. U Zagrebu trenira od 2023., a stigao je na poziv Dražena Forgača. Odmah prilikom dolaska, Vukosavljević je postao i kvartovski heroj kada je spasio prodavačice od kupca koji ih je maltretirao.

