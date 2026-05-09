ROBOCOP /

Soldić se pojavio u Zadru i otkrio veliku istinu našem novinaru o sebi i Cro Copu

Naš reporter na licu mjesta Vehmir Džakmić prije eventa je razgovarao s Robertom Soldićem

9.5.2026.
19:23
Sportski.net
Traje FNC 30 event u Zadru, a naš reporter na licu mjesta Vehmir Džakmić prije eventa je razgovarao s Robertom Soldićem koji je došao u ulozi navijača svojih partnera iz UFD Gyma.

"Došao sam vidjeti FNC fanove i prijatelje. Pratit ću svoje timske kolege i dat ću im podršku. Vjerujem da će pobijediti".

Soldić je sparirao s Baturom prije njegovog main eventa danas.

"Bio je i Delija s nama kao i Hatef, imao je odlične sparing partnere. sada je sve na njemu, spreman je, smiren. Kićo nije lak zadatak, ali vjerujem u Batura", najavio je Soldić.

Puno se priča o povratku Mirka Cro Copa u ring upravo u FNC-u, a bilo je priča i o Soldićevom meču.

"Ništa ne mogu reći, neke stvari znam i sve je moguće. Možda se dogodi i brzo. Dražen je već rekao i za Mirka i mene, sve je moguće", kazao je zagonetno Robert.

Dugo ga nismo gledali u kavezu.

"U četiri godine sam se borio samo tri puta. U Oneu uvijek smišljaju izgovore, godinu i pol se nisam borio, ili otkaže ONE ili protivnik. Tome se mora stati na kraj. Ove godine ću se boriti sigurno ili u Oneu ili u FNC-u. Sve ćete saznati u ponedjeljak", zaključio je Soldić, a cijeli razgovor pogledajte u videu.

Fnc 30Roberto SoldićFncMirko Cro Cop Filipović
