Račić otvoreno o staph infekciji i teškom oporavku: 'To uništi borca'

Borilački spektakl u perolakoj kategoriji donosi uzbudljiv okršaj između Antun Račić i Mauricio Almeida.

Dubrovčanin Račić (29-13-1), poznat pod nadimkom “The Killer”, već je dobro poznato ime na regionalnoj MMA sceni. Bivši prvak KSW i Final Fight Championship trenutno zauzima visoko drugo mjesto na ljestvici Fight Nation Championship u perolakoj kategoriji. Pred domaćom publikom u Zadru imat će priliku još jednom potvrditi svoju kvalitetu i dodatno učvrstiti status jednog od najboljih boraca u regiji.

S druge strane kaveza stajat će opasni Brazilac Almeida, borac koji posebno prijeti u parteru. Njegov stil temelji se na vrhunskom grapplingu, a gotovo 90 posto pobjeda ostvario je prisiljavanjem protivnika na predaju.

Ovaj dvoboj na FNC 30 najavljuje pravi sudar stilova i mogao bi imati veliki utjecaj na vrh perolake kategorije, a mi smo razgovarali s opasnim Dubrovčaninom.

Kako gledaš na promjenu protivnika?

Nakon Talijana sam dobio tj. ponuđen mi je Almeida. Javili su mi da je ozlijeđen, ali eto uletio je Brazilac. Radit ćemo kategoriju do 66 kilograma, pristao je na to vjerojatno je u formi, spreman je.

Bolji ili lošiji od Talijana?

Čini mi se ovaj protivnik bolji, dosta opasniji. Nezgodan je u svim segmentima koliko sam vidio iz videa. Dosta dobro radi stand up, a o parteru ni ne treba pričati, ali ja sam spreman.

Kako gledaš sebe u perspektivi za ovu kategoriju?

Ja sam već bio u poziciji da napadam titulu do 66 kg, protiv Sičaje, ali nismo se uspjeli dogovoriti za taj meč. Drugi slučaj je bio za Ljubljanu da se s njim borim, ali ja nisam mogao prihvatiti meč zbog Staph infekcije, imao sam ozbiljniji zahvat na ruci i nikako nisam mogao prihvatiti Ljubljanu. A Zadar sam htio raditi.

Koliko je infekcija utjecala na tvoje pripreme?

Staph infekcija napravi strašne stvari borcu. Može se dogoditi da je ona manjeg promjera i da borac prođe s manjim posljedicama, primjerice samo slabost i manja temperatura. Ono što sam siguran na svom primjeru je da nema veze s higijenom. Držim i do svoje, a i znam da su teretane u kojima treniram odlično dezinficirane. Postoje neke teorije da Staph postoji u našem tijelu i da samo 'čeka' da našem organizmu padne imunitet i da se aktivira, ali to su sve glasine. Ja još ne poznajem borca koji nije imao Staph infekciju. Slabost, temperatura, pad energije i imuniteta, sve to u velikoj mjeri izbacuje borca iz ritma i priprema za nadolazeći meč. Ipak, ovo nište neće utjecati na moju odličnu predstavu u kavezu zadarskog Višnjika, u to budite sigurni.

