Baturov najteži ispit u FNC-u: 'Hatef je stvarno konj, pomogao mi je u pripremama za Kiću!'

OPASNI CRNOGORAC /

FNC se vraća u Hrvatsku, u Zadar, na Višnjik, gdje se početkom prošle godine na FNC-u 21 ozlijedio Zadranin Martin Batur (10-5-0). Nakon prvotnog šoka Baturu je trebalo više od pola godine za povratak na FNC scenu, no ni taj povratak nije završio dobro za njega jer ga je trenutak nepažnje koštao poraza od Kite.

No ipak, 2026. izgleda puno bolje za Batura, koji briljira u svim segmentima borbe – od nokauta, klinča do 'ground and pounda' na parteru. Batur bilježi pobjedu protiv Martinsa u veljači ove godine, a sada ga čeka nova borba, glavni meč FNC-a 30 u teškoj kategoriji na domaćem terenu protiv neporaženoga snažnog, agresivnog Crnogorca Milenka Stamatovića (6-0-0), nokautera koji je zabilježio četiri pobjede na FNC-u.

Iz dvorane Krešimira Ćosića na platformi Voyo 9. svibnja od 19 sati gledajte novo izdanje FNC-a!