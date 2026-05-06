Napetost u zraku /

Osjeti se tenzija: Bilić dobacio Ražovu pa odbio rukovanje uoči FNC 30

Kontroverzni Splićanin Ante Bilić i mladi Zadranin Petar Ražov borit će se na FNC 30, a njihov prvi susret oči u oči već je privukao pažnju.

Tijekom suočavanja, Bilić je Ražovu nešto dobacio, nakon čega su se obojica nasmijala, no atmosfera je ipak ostavila dojam napetosti.

U jednom trenutku, mladi Zadranin pružio je ruku svom protivniku, no Splićanin mu rukovanje nije uzvratio, što nije promaknulo prisutnima.

Sve to dodatno je podgrijalo iščekivanje pred FNC 30 spektakl. 

FNC 30 gledajte 9. svibnja na platformi Voyo!

6.5.2026.
18:36
Sportski.net
Ante BilićPetar RažovFncFnc 30
