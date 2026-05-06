Osjeti se tenzija: Bilić dobacio Ražovu pa odbio rukovanje uoči FNC 30

Napetost u zraku /

Kontroverzni Splićanin Ante Bilić i mladi Zadranin Petar Ražov borit će se na FNC 30, a njihov prvi susret oči u oči već je privukao pažnju.

Tijekom suočavanja, Bilić je Ražovu nešto dobacio, nakon čega su se obojica nasmijala, no atmosfera je ipak ostavila dojam napetosti.

U jednom trenutku, mladi Zadranin pružio je ruku svom protivniku, no Splićanin mu rukovanje nije uzvratio, što nije promaknulo prisutnima.

Sve to dodatno je podgrijalo iščekivanje pred FNC 30 spektakl.

