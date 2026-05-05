Tko je Michał Kita, poljski veteran nadimka 'Masakra' koji nastupa na FNC-u?

Michał Kita, iskusni poljski MMA borac teške kategorije, poznat pod nadimkom "Masakra", ime je koje odjekuje europskom borilačkom scenom već gotovo dva desetljeća. Veteran s dugom i bogatom karijerom, koji je dijelio kavez s nekim od najpoznatijih imena, danas svoje novo poglavlje piše u regionalnoj organizaciji Fight Nation Championship (FNC).

Od hrvanja do profesionalnog MMA

Kitin borilački put započeo je daleko od MMA kaveza. Rođen 18. svibnja 1980. u poljskom gradu Zabrze, trinaest godina posvetio je hrvanju slobodnim stilom, gdje je osvojio i dvije medalje na nacionalnom prvenstvu. Životni put ga je kasnije odveo u inozemstvo, prvo u Englesku, a zatim u Nizozemsku, gdje se počeo baviti mješovitim borilačkim vještinama. Svoj profesionalni debi odradio je u studenom 2006. godine, čime je započela jedna od dugovječnijih karijera na europskoj sceni.

FNC 30 gledajte 9. svibnja na platformi Voyo!

Duga karijera u vrhunskim promocijama

Tijekom svoje karijere, Kita je nastupao za brojne renomirane organizacije poput Bellatora, M-1 Global i najpoznatije poljske promocije, KSW. Upravo je u KSW-u proveo značajan dio karijere, boreći se protiv boraca kao što su Karol Bedorf, Darko Stošić i Daniel Omielańczuk. Iako je znao za uspone i padove, Kita je u jednom trenutku, davne 2010. godine, bio rangiran kao 29. teškaš svijeta, što svjedoči o njegovoj kvaliteti na vrhuncu karijere.

Njegov stil, koji kombinira snažno hrvanje i kickboxing, donio mu je impresivnu profesionalnu statistiku od 23 pobjede, 16 poraza i jednog neriješenog meča. Ono što posebno impresionira jest njegova sposobnost završavanja borbi - čak 87 posto svojih pobjeda ostvario je prekidom, od čega 14 nokautom i šest prisiljavanjem na predaju.

Novi izazovi u Fight Nation Championshipu

Nakon što je u siječnju 2024. godine završio suradnju s KSW-om, Kita je godinu dana kasnije potpisao za hrvatski Fight Nation Championship. Njegov početak u FNC-u bio je težak, s porazom od Mirana Fabjana u travnju 2025. Ipak, pokazao je svoju otpornost i kvalitetu u studenom iste godine kada je, unatoč tome što je bio veliki autsajder na kladionicama, svladao Martina Batura.

Sada ga čeka novi test. Njegov idući protivnik je Slovenac Tadej Dajčman, s kojim će se suočiti na priredbi FNC 30, zakazanoj za 9. svibnja 2026. godine.

FNC 30 gledajte 9. svibnja na platformi Voyo!

Iako u poznim borilačkim godinama, Michał "Masakra" Kita i dalje predstavlja opasnost za svakog protivnika. Njegovo iskustvo, snaga i neumorni borilački duh čine ga jednim od najzanimljivijih veterana na regionalnoj sceni, a svaki njegov ulazak u kavez jamči beskompromisnu borbu.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte kako je Delija na debiju u FNC-u brutalno nokautirao protivnika za 42 sekunde