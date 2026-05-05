Tko je Michał Kita, poljski veteran nadimka 'Masakra' koji nastupa na FNC-u?
Njegov idući protivnik je Slovenac Tadej Dajčman, s kojim će se suočiti na priredbi FNC 30, zakazanoj za 9. svibnja 2026. godine
Michał Kita, iskusni poljski MMA borac teške kategorije, poznat pod nadimkom "Masakra", ime je koje odjekuje europskom borilačkom scenom već gotovo dva desetljeća. Veteran s dugom i bogatom karijerom, koji je dijelio kavez s nekim od najpoznatijih imena, danas svoje novo poglavlje piše u regionalnoj organizaciji Fight Nation Championship (FNC).
Od hrvanja do profesionalnog MMA
Kitin borilački put započeo je daleko od MMA kaveza. Rođen 18. svibnja 1980. u poljskom gradu Zabrze, trinaest godina posvetio je hrvanju slobodnim stilom, gdje je osvojio i dvije medalje na nacionalnom prvenstvu. Životni put ga je kasnije odveo u inozemstvo, prvo u Englesku, a zatim u Nizozemsku, gdje se počeo baviti mješovitim borilačkim vještinama. Svoj profesionalni debi odradio je u studenom 2006. godine, čime je započela jedna od dugovječnijih karijera na europskoj sceni.
FNC 30 gledajte 9. svibnja na platformi Voyo!
Duga karijera u vrhunskim promocijama
Tijekom svoje karijere, Kita je nastupao za brojne renomirane organizacije poput Bellatora, M-1 Global i najpoznatije poljske promocije, KSW. Upravo je u KSW-u proveo značajan dio karijere, boreći se protiv boraca kao što su Karol Bedorf, Darko Stošić i Daniel Omielańczuk. Iako je znao za uspone i padove, Kita je u jednom trenutku, davne 2010. godine, bio rangiran kao 29. teškaš svijeta, što svjedoči o njegovoj kvaliteti na vrhuncu karijere.
Njegov stil, koji kombinira snažno hrvanje i kickboxing, donio mu je impresivnu profesionalnu statistiku od 23 pobjede, 16 poraza i jednog neriješenog meča. Ono što posebno impresionira jest njegova sposobnost završavanja borbi - čak 87 posto svojih pobjeda ostvario je prekidom, od čega 14 nokautom i šest prisiljavanjem na predaju.
Novi izazovi u Fight Nation Championshipu
Nakon što je u siječnju 2024. godine završio suradnju s KSW-om, Kita je godinu dana kasnije potpisao za hrvatski Fight Nation Championship. Njegov početak u FNC-u bio je težak, s porazom od Mirana Fabjana u travnju 2025. Ipak, pokazao je svoju otpornost i kvalitetu u studenom iste godine kada je, unatoč tome što je bio veliki autsajder na kladionicama, svladao Martina Batura.
Sada ga čeka novi test. Njegov idući protivnik je Slovenac Tadej Dajčman, s kojim će se suočiti na priredbi FNC 30, zakazanoj za 9. svibnja 2026. godine.
FNC 30 gledajte 9. svibnja na platformi Voyo!
Iako u poznim borilačkim godinama, Michał "Masakra" Kita i dalje predstavlja opasnost za svakog protivnika. Njegovo iskustvo, snaga i neumorni borilački duh čine ga jednim od najzanimljivijih veterana na regionalnoj sceni, a svaki njegov ulazak u kavez jamči beskompromisnu borbu.
POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte kako je Delija na debiju u FNC-u brutalno nokautirao protivnika za 42 sekunde