Povijesna prekretnica koja je drugima promakla: Plenković nadmašio Tuđmana

NITKO MU NIJE ČESTITAO /

Sve je super i sve je za 5. Danas je 5.5. Ušteđevina vam vrijedi za 5% manje nego lani, ali nećemo se odmah opet fokusirati na to. Primijetili smo jednu povijesnu prekretnicu koja je drugima promakla. S današnjim danom aktualni predsjednik Vlade točno je 5 dana duže na vlasti, nego što je to bio prvi hrvatski predsjednik. Tako preuzima titulu našeg najdugovječnijeg lidera.

Nevjerojatno da nitko u gomili stranačkih ogranaka nije čestitao predsjedniku Vlade na ovom milestoneu postignuću, ali nama u Direktu ne mogu promaknuti ključne povijesne statistike. Gordan Jandroković se zato pobrinuo da nitko ne propusti njegovu veliku brojku, pa je objavio danas fotku - obilježava 9 godina na čelu Sabora. Čestitke i njemu. Vladajućoj koaliciji je za vikend prigodno čestitao Zoran Milanović, kritikom zbog inflacije - pa je večeras stigao odgovor.