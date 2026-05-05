Glamur, kontroverze i rekordnih 42 milijuna dolara: Met Gala ponovno nadmašila očekivanja

VEČER BOGATIH I SLAVNIH /

Jedan od najglamuroznijih događaja na svijetu, Met Gala, još je jednom okupio najveća imena iz svijeta mode, filma i glazbe. Riječ je o ekskluzivnoj večeri na kojoj se uz raskošne modne kombinacije prikupljaju sredstva za rad Kostimografskog instituta u New Yorku.

Pozivnica za ovaj prestižni događaj nije nešto što se može jednostavno kupiti. Iako cijene ulaznica dosežu i do 100.000 dolara, prisustvo ne ovisi samo o novcu — potrebno je biti dio odabranog kruga. Upravo zato Met Gala godinama izaziva podijeljena mišljenja: dok jedni ističu njezinu važnost za umjetnost, modu i pop kulturu, drugi je kritiziraju kao elitističko okupljanje bogatih, tek formalno upakirano u dobrotvornu svrhu.

Većina uzvanika ne bira samostalno što će odjenuti. Modne kuće, koje financiraju stolove na događaju, ujedno biraju i zvijezde koje će ih predstavljati, pretvarajući crveni tepih u svojevrsnu modnu pozornicu najutjecajnijih brendova.

Modni kritičar Ivan Ilić izdvojio je jedno od upečatljivijih izdanja večeri: Hailey Bieber u kreaciji modne kuće Saint Laurent.

“To je inspirirano haljinom iz jedne davne kolekcije”, istaknuo je, naglašavajući povezanost suvremene mode s njezinim nasljeđem.

Ovogodišnja Met Gala ostat će zapamćena i po rekordnom iznosu prikupljenih sredstava — čak 42 milijuna dolara, što je najviše do sada. Time je još jednom potvrđena njezina važna uloga u financiranju umjetnosti, unatoč svim kritikama koje je prate.

