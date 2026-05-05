Milanović ili Plenković? Stručnjak otkrio tko je u pravu u slučaju američkog razarača u Dubrovniku

Nižu se reakcije na američki razarač u Jadranu. Jučer je uplovio u Dubrovnik, a predsjednik Zoran Milanović otvorio je pitanje ustavnosti tog poteza. Za Vladu i HDZ ništa sporno, riječ je o saveznicima.

Osim različite procedure, predsjednik kaže da saveznički brodovi sada dolaze iz operacija povezanih sa sukobom na Bliskom istoku pa odluka treba biti na Saboru. Upravo tu počinje politički prijepor - HDZ Milanovića pita zašto nije reagirao ranije.

"Bio je predsjednik vlade i svi su uplovljavali, uplovljavaju i 6 godina otkad je predsjednik i tada mu nije bilo u fokusu, sad je očito nema važnijih fokusa u životu", rekao je gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković (HDZ).

Predsjednik je prešutio i nedavno kada je u splitsku luku uplovio američki nosač aviona. No dio oporbe ga podržava jer, kažu, kontekst se promijenio.

Tko je u pravu?

O svemu smo razgovarali i s profesorom Draganom Bolančom, jednim od vodećih stručnjaka za pomorsko pravo u Hrvatskoj. Evo kako on vidi proceduru i tko je po njemu u pravu - premijer ili predsjednik.

"Odredbe pomorskog zakonika su u skladu s Međunarodnom konvencijom o pravu mora iz 1982. Ovakva zakonska odredba postojala je u našem starom pomorskom zakonu iz 1994. Ako idemo dalje u prošlost, takva je zakonska odreba bila i u zakonu SFRJ. To je dobra odredba i u ovom konkretnom slučaju ta se zakonska odredba poštivala. Ako netko smatra da je nešto protuustavno neka pokrene predviđeni postupak pred Ustavnim sudom. Osobno mislim da to nije protuustavno", zaključio je Bolanča.