Trump pozvao Hrvatsku u deblokadu Hormuza. Milanović poručuje: 'Nije to nimalo realno'

Povlači trupe i odgađa isporuku oružja - Europa vjeruje da se američki predsjednik obračunava s neistomišljenicima.

No, Hrvatska nije u klubu omraženih jer osam sustava HIMARS stiže prema dogovoru, za RTL Danas kaže ministar obrane.

"Ja sam na sastanku u Dubrovniku imao sastanak i s veleposlanicom i s vojnim izaslanikom SAD-a. Jedno pitanje je bilo to, ne odnosi se na Republiku Hrvatsku. Hrvatska će isporuku dobiti kako je bilo dogovoreno, niti je Republika Hrvatska dobila službenu obavijest i kroz razgovor je to potvrđeno", rekao je ministar obrane Ivan Anušić.

Posada SAD-a u Hrvatskoj

Na udaru Donalda Trumpa našla se Njemačka - 5 tisuća američkih vojnika povlači se iz baza u Njemačkoj nakon što je kancelar Friedrich Merz rekao da je Iran ponizio SAD. Na crnoj listi su Italija i Španjolska, koja je otišla najdalje i zabranila korištenje vojnih baza.

Dok drugi zabranjuju, posada američkog razarača na odmor i logističko punjenje s Bliskog istoka uplovila je ravno u Dubrovnik. Prošlog je mjeseca u Splitu na popravku bio najveći američki nosač zrakoplova.

Milanović: 'Super fora'

Predsjednik Zoran Milanović je s dolaskom posade SAD-a bio upoznat i rekao da Vlada odluku donosi po zakonu koji je protuustavan.

"To je nadležnost Sabora. Dakle, ulazi nam 100, 200, par tisuća vojnika u hrvatsku luku, u unutarnje more. Pitam; koja je razlika između toga i članka 7 hrvatskog Ustava, koji kaže da ulazak strane vojske u Hrvatsku, savezničke, ovo drugo nije ni planirano, mora proći odobrenje Hrvatskog sabora. Dakle, ako ulaze preko Bregane mora, ako ulaze kroz splitska vrata - ne mora. Super fora! Dakle, imamo rupetinu u Ustavu", rekao je Milanović.

SAD traži pomoć Hrvatske

SAD za deblokadu Hormuza sada traži pomoć članica NATO-a, a poziv je stigao i u Vladu - kažu nam iz Ministarstva vanjskih poslova.

"Potvrđujemo kako je Republika Hrvatska od američke strane pozvana na pridruživanje 'Maritime Freedom Constructu' (MFC), odnosno inicijativi za omogućavanje sigurne plovidbe Hormuškim tjesnacem. O svojoj odluci ćemo pravodobno obavijestiti javnost", priopćili su iz Ministarstva.

Rješenje za Hormuz već su tražile Velika Britanija i Francuska. Trumpov prijedlog s europskom inicijativom premijer je usporedio iz Armenije.

"Inicijativa koju predlaže SAD je komuniciranu u okviru saveza, u okviru NATO-a. Nama se čini da je ta inicijativa poprilično komplementarna. Dakle, o tome sam kratko razgovarao s glavnim tajnikom NATO-a, Rutteom. Smatramo da je smisao te inicijative identičan, a to je omogućiti prolazak kroz Hormuški tjesnac", rekao je Andrej Plenković.

Na sastancima britansko-francuske osovine sudjelovao je i hrvatski vojni ataše. Anušić govori kako se o tome razgovaralo s predsjednikom Milanovićem i dodaje da se s time i složio.

"Bio je jedan hrvatski časnik, vojni ataše u Londonu na tom prvom sastanku i što se mene tiče, a tiče me se, više nitko neće ići. Nije to nimalo realno. Sada se očekuje da nešto što Amerikanci nisu mogli riješiti, sa svojih 12/13 razarača, nekoliko borbenih grupa, nosača aviona... Sad bi trebale raditi, što, njemačke krstarice?", upitao je Milanović.

Dok predsjednik kritizira američko-izraelske poteze na Bliskom istoku, Vlada s Amerikancima bira - drukčiji put.