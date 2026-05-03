Trump: 'Iran nije platio dovoljnu cijenu'; Izrael pozvao Libanonce na evakuaciju

Izrael je rekao ljudima da se evakuiraju iz područja južnog Libanona, što uključuje 11 gradova i sela, usred sukoba koji se odvijaju unatoč prekidu vatre. U međuvremenu, Donald Trump kaže da bi SAD mogao povući više vojnika iz Njemačke, nakon što je najavljeno početno smanjenje od 5000. Trump je također upozorio Iran da se "ne ponaša loše".

Mirovni pregovori ostaju u neizvjesnosti nakon što je Donald Trump jučer izjavio da "nije zadovoljan" najnovijim iranskim prijedlogom u pregovorima i rekao da Iran "nije platio dovoljno veliku cijenu". Prijedlog je uključivao odgodu razgovora o nuklearnoj energiji, rekao je visoki iranski dužnosnik. Senatorica Lindsey Graham, vodeći Trumpov saveznik, pozvala je predsjednika da "završi posao" i nastavi napade ako Iran nastavi igrati tvrdo.

Donald Trump obećao je povući još više vojnika iz Njemačke od već najavljenih 5000. NATO i njemački ministar obrane umanjili su značaj povlačenja. Pentagon je najavio taj korak nakon što se Trump sukobio s njemačkom kancelarkom. Predsjednik je upozorio da bi Italija i Španjolska mogle biti sljedeće pogođene.

Istodobno, SAD traži saveznike koji bi se pridružili potencijalnoj međunarodnoj koaliciji koja osigurava prolaz brodova kroz Hormuški tjesnac

Ključni događaji:

Pregovori na rubu krize

Trump se sukobljava sa saveznicima oko rata

SAD traži pomoć od saveznika

Bombardiranje u Libanonu

NAJNOVIJE:

Izrael pozvao Libanonce na evakuaciju

7.30 - Ljudi koji žive u 11 gradova i sela u južnom Libanonu upozoreni su na evakuaciju u hitnoj poruci izraelske vojske jutros. U poruci im se nalaže da evakuiraju svoje domove i presele se najmanje 1000 metara dalje na otvorena područja.

Izraelska vojska izjavila je da provodi operacije protiv Hezbollaha nakon onoga što je opisala kao kršenje njihovog sporazuma o prekidu vatre, upozoravajući da bi svatko tko se nalazi u blizini boraca ili objekata Hezbollaha mogao biti u opasnosti.

Izrael je nastavio izvoditi napade diljem južnog Libanona, unatoč tome što je navodno na snazi ​​primirje. Izraelske trupe okupiraju dio juga zemlje nakon kopnene invazije ranije u ratu, u kojoj su uništene kuće koje IDF opisuje kao infrastrukturu koju koristi Hezbollah.

Militantna skupina koju podržava Iran nastavila je s napadima dronovima i raketama na izraelske trupe u Libanonu i na sjeverni Izrael.

Trump ne isključuje nove napade

5.50 - Donald Trump raspravljao je o najnovijim iranskim prijedlozima, rekavši da "ne može zamisliti da bi to bilo prihvatljivo". Nešto kasnije, razgovarajući s novinarima u zračnoj luci Palm Beach, nije isključio povratak zračnim napadima.

Netanyahu će razgovarati o prekidu vatre u Iranu i povratku rata u Gazi

4.17 - Nekoliko izraelskih novinskih kuća izvještava da će Benjamin Netanyahu sazvati svoj sigurnosni kabinet, s dva prekida vatre na dnevnom redu. The Times of Israel izvještava da će se sastanak održati danas i napominje da sastanak slijedi nakon Trumpovih izjava u subotu da je bio informiran o načinima da se "raznese" Iran ako se ne postigne dogovor.

Prema emiteru Kan, na sastanku će se također razgovarati o mogućem prekidu primirja s Hamasom i povratku borbama u Pojasu Gaze. To slijedi nakon što su predstavnici Hamasa rekli Odboru za mir pod vodstvom SAD-a da zahtijeva potpuno primirje i izraelsko povlačenje iz Gaze, bez postupnog razoružanja.

"Hamas se ne pridržava sporazuma o razoružanju" kako je dogovoreno u okviru prekida vatre prošlog listopada, rekao je izraelski izvor za Kan.

"Vodimo razgovore s posrednicima."

Trump kaže da Iran 'još nije platio dovoljno veliku cijenu'

00.57 - Neposredno nakon što je razgovarao s novinarima u zračnoj luci Palm Beach, Donald Trump je objavio o iranskom prijedlogu na Truth Socialu.

Kaže da će ga pregledati, ali dodaje da "ne može zamisliti da bi to bilo prihvatljivo s obzirom na to da još nisu platili dovoljno veliku cijenu za ono što su učinili čovječanstvu i svijetu u posljednjih 47 godina".

'Znatno ćemo smanjiti broj vojnika'

00.47 - Donald Trump kaže da će SAD povući "mnogo više" od 5000 vojnika iz Njemačke.

U razgovoru s novinarima u zračnoj luci Palm Beach, predsjednik dodaje: "Znatno ćemo smanjiti broj vojnika, i to puno više od 5000."

Jučer je Pentagon objavio da će tisuće vojnika biti premješteno iz Europe u sljedećih šest mjeseci do godinu dana.

Njemački ministar obrane rekao je da je potez bio očekivan, ali dolazi nakon što je kancelar Friedrich Merz rekao da je rat s Iranom "ponizio" SAD.

Trump je dodao da su SAD primile iranski prijedlog za okončanje rata, dodajući da će kasnije obavijestiti o tome.

"Sada će mi dati točnu formulaciju", rekao je prije ulaska u Air Force One.