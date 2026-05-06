KUHA SE /

Trese se Zadar: Pratimo konferenciju uoči novog FNC spektakla

Press konferenciju pratite UŽIVO na portalu Net.hr od 14 sati

6.5.2026.
13:06
Sportski.net
Screenshot
Presica uoči FNC 30 eventa u Zadru. 

 

Uživo

Presicu pratite od 14 sati na portalu Net.hr. Na licu mjesta je i naš reporter Vehmir Džakmić.

Najava

Samo 29 dana nakon spektakularnog FNC-ovog događaja u Ljubljani najveća regionalna MMA organizacija se vraća s novim, 30. izdanjem. 

Ovoga puta je lokacija Hrvatska - jer se FNC po drugi puta vraća u košarkašku meku, u Zadar. Tog dana, 11. svibnja košarkaška dvorana Krešimir Ćosić postat će meka mješovitih borilačkih vještina. Jubilarni, 30. FNC-ov događaj okupit će brojna poznata imena uključujući i domaćeg borca Martina Batura

Glavna borba večeri nosi poseban emotivni naboj. Upravo će Martin Batur predvoditi program i dobiti priliku isprati sjećanje na posljednji nastup u svom gradu. Ovoga puta, s druge strane kaveza stajat će opasni i neporaženi crnogorski teškaš Milenko "Kićo" Stamatović. Za Batura, ovaj meč predstavlja više od obične borbe; to je prilika da pred svojim navijačima dokaže snagu, potvrdi povratak na pobjedničke staze i zaključi jedno neugodno poglavlje svoje karijere. Pritisak će biti ogroman, no podrška s tribina Višnjika bit će njegov najveći adut u teškom okršaju koji ga čeka.

Osim glavne borbe, FNC 30 donosi program ispunjen poznatim imenima koja jamče kvalitetu. Zadarska publika imat će priliku ponovno pozdraviti neka od najjačih imena regionalne scene. U kavez se vraća iskusni Antun Račić, bivši prvak prestižne poljske KSW organizacije i jedan od najcjenjenijih boraca u bantam kategoriji. Njegovo iskustvo i tehnička potkovanost uvijek su mamac za publiku.

Uz njega, nastupit će i druga dva miljenika domaće publike, Petar Ražov i Marko Ančić, borci koji su već osjetili atmosferu zadarskog "kotla" i znaju kako zapaliti tribine. 

Jedan od mečeva koji privlači posebnu pažnju je još jedan okršaj u teškoj kategoriji između iskusnog poljskog borca Michala Kite i Slovenca Tadeja Dajčmana. Zanimljivost ovog dvoboja leži u činjenici da je upravo Kita bio borac koji je Martinu Baturu nanio poraz na FNC-u 25 u Varaždinu.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
