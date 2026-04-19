Tko je neporaženi Crnogorac koji želi srušiti Batura u njegovoj kući?

Novi FNC spektakl sve je bliže. Samo 29 dana nakon što je najveća regionalna MMA organizacija priredila večer punu napetosti u Ljubljani, isto će pokušati napraviti u Zadru.

Na FNC 30 dolaze brojna poznata imena, ali i veliki talenti. Jedan od onih koji spadaju u ovu drugu kategoriju je i Milenko 'Kićo' Stamatović. Ovaj crnogorski borac impresivne pojave i razorne snage gradi karijeru bez ijedne mrlje, a njegov savršeni profesionalni omjer od šest pobjeda i nula poraza svrstava ga među najperspektivnije borce FNC-a . S reputacijom nokautera i neumoljivim pristupom u kavezu, Stamatović je postao sila na koju treba računati i veliki zalogaj za Martina Batura

Put do savršenog omjera

Profesionalni put Stamatovića započeo je u svibnju 2022. godine i od tada se kreće samo uzlaznom putanjom. U manje od tri godine nanizao je šest impresivnih pobjeda, demonstrirajući ne samo sirovu snagu, već i taktičku zrelost. Njegova statistika otkriva dominantan stil borbe; od šest profesionalnih pobjeda, čak pet je ostvario prekidom, što mu donosi impresivan postotak završetaka od 83 posto. Većinu svojih protivnika, poput Adnana Alića i Matije Vukovića, završavao je već u prvoj rundi, potvrđujući svoju eksplozivnost od samog početka borbe. Ipak, pokazao je i da može izdržati zahtjevne mečeve do samog kraja, kao u pobjedi jednoglasnom odlukom sudaca protiv iskusnog Brazilca Carlosa Eduarda na FNC 18 priredbi. Jedan od ključnih trenutaka u njegovoj karijeri bio je okršaj s Josipom Matkovićem, dugogodišnjim trening partnerom Mirka 'Cro Copa' Filipovića, kojeg je svladao tehničkim nokautom u trećoj rundi, dokazavši da se može nositi i s iskusnim veteranima.

Dominacija

Milenko Stamatović posjeduje sve fizičke predispozicije za vrh teške kategorije. S visinom od 195 centimetara, težinom koja se kreće oko 130 kilograma i rasponom ruku od čak dva metra, predstavlja zastrašujuću figuru za svakog protivnika. Kao član matičnog kluba Bushido Team Montenegro, izgradio je temelje svoje borilačke vještine, no svjestan potrebe za stalnim napretkom, dio priprema odrađivao je i u jednom od najjačih europskih kampova, zagrebačkom American Top Teamu. Upravo ta kombinacija crnogorske snage i usavršavanja tehničkih detalja u vrhunskom okruženju čini ga kompletnim i opasnim borcem, spremnim za najveće izazove koje FNC-ov kavez može ponuditi. Njegov posljednji nastup, na FNC 26 priredbi u prosincu 2025., bio je posebno značajan jer je pred domaćom publikom u podgoričkoj dvorani Morača deklasirao Jozefa Jaloviara tehničkim nokautom u prvoj rundi.

Pogled prema vrhu

Sa savršenim omjerom i nizom dominantnih pobjeda, Stamatović se s pravom nalazi u samom vrhu FNC-ove teške divizije. Njegov sljedeći korak na putu prema tituli bit će borba protiv Martina Batura na FNC 30 priredbi. Globalne MMA ljestvice poput FightMatrixa Stamatovića svrstavaju među dvjesto najboljih teškaša na svijetu, a svaka nova pobjeda gura ga sve više prema eliti. U borilačkoj dobi od trideset godina, ulazi u svoje najbolje godine i predstavlja budućnost teške kategorije u regiji. Njegova popularnost raste, a status neporaženog borca čini ga jednim od najuzbudljivijih imena na regionalnoj sceni.

