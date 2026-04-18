Spektakl se vraća u Zadar: FNC 30 donosi iskupljenje za Batura i noć punu adrenalina

Samo 29 dana nakon spektakularnog FNC-ovog događaja u Ljubljani najveća regionalna MMA organizacija se vraća sa novim, 30. izdanjem.

Ovoga puta je lokacija Hrvatska - jer se FNC po drugi puta vraća u košarkašku Meku, u Zadar. Tog dana, 11. svibnja košarkaška dvorana Krešimir Ćosić postati će meka mješovitih borilačkih vještina. Ljubiralni, 30. FNC-ov događaj okupiti će brojna poznata imena ukljućujući i domaćeg borca Martina Batura.

Nikada nije bila toliko mala pauza između dva FNC-ova događaja, ali ovo je samo još jedan dokaz rasta organizacije koja želi pružati dinamiku događaja i uzbudljive borbe svojim obožavateljima. Ako je suditi prema prošlom FNC-u u Zadru publika može očekivati večer ispunjenu napetošću, vrhunskim borbama i, za mnoge najvažnije, priliku za Baturovo iskupljenje.

Batur traži pobjedu pred domaćom publikom

Glavna borba večeri nosi poseban emotivni naboj. Upravo će Martin Batur predvoditi program i dobiti priliku isprati sjećanje na posljednji nastup u svom gradu. Ovoga puta, s druge strane kaveza stajat će opasni i neporaženi crnogorski teškaš Milenko "Kićo" Stamatović. Za Batura, ovaj meč predstavlja više od obične borbe; to je prilika da pred svojim navijačima dokaže snagu, potvrdi povratak na pobjedničke staze i zaključi jedno neugodno poglavlje svoje karijere. Pritisak će biti ogroman, no podrška s tribina Višnjika bit će njegov najveći adut u teškom okršaju koji ga čeka.

Ovaj meč nije samo sportski izazov, već i psihološki test za zadarskog borca. Suočavanje s protivnikom u istoj dvorani gdje je doživio težak poraz zahtijeva iznimnu mentalnu snagu. S druge strane, Stamatović u Zadar dolazi s namjerom da zadrži svoj savršeni omjer pobjeda i poraza te da iskoristi najveću pozornicu dosad kako bi se predstavio regionalnoj publici. Sukob njihovih stilova i motiva garantira eksplozivan završetak večeri.

Jaka regionalna imena ponovno u zadarskom "kotlu"

Osim glavne borbe, FNC 30 donosi program ispunjen poznatim imenima koja jamče kvalitetu. Zadarska publika imat će priliku ponovno pozdraviti neka od najjačih imena regionalne scene. U kavez se vraća iskusni Antun Račić, bivši prvak prestižne poljske KSW organizacije i jedan od najcjenjenijih boraca u bantam kategoriji. Njegovo iskustvo i tehnička potkovanost uvijek su mamac za publiku.

Uz njega, nastupit će i druga dva miljenika domaće publike, Petar Ražov i Marko Ančić, borci koji su već osjetili atmosferu zadarskog "kotla" i znaju kako zapaliti tribine. Njihovi nastupi dodatno će pojačati lokalni naboj priredbe i osigurati da podrška ne izostane tijekom cijele večeri. Organizatori su najavili ukupno jedanaest MMA borbi i jedan meč po "bare-knuckle" pravilima, što obećava raznolik i uzbudljiv program za sve ljubitelje borilačkih sportova.

Teškaški obračun kao uvertira

Jedan od mečeva koji privlači posebnu pažnju je još jedan okršaj u teškoj kategoriji između iskusnog poljskog borca Michala Kite i Slovenca Tadeja Dajčmana. Zanimljivost ovog dvoboja leži u činjenici da je upravo Kita bio borac koji je Martinu Baturu nanio poraz na FNC-u 25 u Varaždinu. Poljak ulazi u ovaj meč kao trećerangirani teškaš FNC-a i tražit će pobjedu kako bi se dodatno približio borbi za naslov prvaka. Njegov meč protiv Dajčmana bit će pravi test snage i izdržljivosti te odlična uvertira za ono što publiku čeka u glavnoj borbi večeri.

Također, priliku da se dokaže imat će i neporaženi hrvatski borac Jure Jurić. On je svoj debi u FNC-u imao upravo u Zadru prošle godine i sada se vraća s ciljem da nastavi svoj pobjednički niz. Njegov protivnik bit će njemački borac Leon Gavanas, što ovom meču daje i međunarodni karakter.

Puni pogon

Održavanje FNC 30 priredbe u Zadru pokazuje ubrzani tempo kojim vodeća regionalna promocija nastavlja svoj pohod. Događaj se održava 29 dana nakon spektakla FNC 29 u Ljubljani, a nedugo nakon Zadra slijedi i povratak u Beograd za spektakularni FNC 31. Ovakav raspored potvrđuje status FNC-a kao najaktivnije i najbrže rastuće MMA organizacije u ovom dijelu Europe. FNC je snažno započeo godinu i sada prebacuje u još višu brzinu.

Prošli posjet FNC-a Zadru, na priredbi FNC 21, ostao je u sjećanju kao jedna od najdramatičnijih noći u povijesti organizacije. Dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a atmosfera je bila naelektrizirana u iščekivanju nastupa Martina Batura. Nažalost, večer je završila šokom i tišinom nakon nesretne ozljede zadarskog teškaša, ostavivši gorak okus i borcu i publici. Od te večeri, pozivi na povratak FNC-a nisu prestajali, a sada je čekanju došao kraj. Zadar će ponovno svjedočiti beskompromisnim okršajima u kavezu.

