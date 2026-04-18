Mirko Filipović novim videom podsjetio na najbolje dane

Trenutci nas dijele od povratka Mirka Filipovića u kavez. Jedan od najboljih, ako ne i najbolji borac s ovih prostora svih vremena naporno trenira, a novim je videom pokazao kako se radi o velikom borcu i još većem radniku.

Na videu se vidi ono što je obilježilo Mirkovu karijeru – njegovi sjajni kickovi koji i danas, unatoč godinama, rasparaju zrak i podsjećaju zašto "šalju u grob", kako je glasila poštapalica.

Što se tiče protivnika našeg "Cro Copa", nekako se najviše spominje borba s Hatefom Moeilom.

Forgač ekskluzivno otkrio istinu o Mirku Filipoviću i Robertu Soldiću u FNC-u: 'On je spreman'

Njemački je borac trenutačni prvak teške kategorije pa bi borba njega i Filipovića zapalila ne samo regiju već i sve ljubitelje mješovitih borilačkih vještina diljem svijeta.

Bilo kako bilo, Filipović se vraća u ring, spreman je i iščekuje nas nešto posebno i dosad neviđeno.

POGLEDAJTE VIDEO: Tavares srušio Osijek i donio veliku pobjedu Varaždinu na Opus Areni