Promocija knjige Edija Kiseljaka okupila brojne zvijezde: Evo tko se sve pojavio

U zagrebačkom hotelu Antunović održana je prva promocija knjige “Ja sam Edi… i to je dovoljno” novinara i autora Edija Kiseljaka, autobiografske ispovijesti koja već danima izaziva snažne reakcije javnosti.

Pred prepunom dvoranom održana je večer otvorenog dijaloga o identitetu, stigmi, životu s HIV-om, prihvaćanju i društvu koje još uvijek teško prihvaća različitosti. U panel razgovoru sudjelovali su Dalija Orešković, Anđa Marić te prof. dr. sc. Josip Begovac. Poseban trenutak večeri bio je i razgovor s Josipom Lisac o ljubavi, slobodi i pravu čovjeka da bude ono što jest.

Foto: Luka Dubroja

Među brojnim uzvanicima bili su Ida Prester, Marco Cuccurin i Hana Hadžiavdagić, predstavnica Grada Zagreba, predstavnici norveške ambasade, kao i mnogi uzvanici iz medicinskog života Hrvatske.

Jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri bio je emotivan govor samog autora koji je publika nekoliko puta prekidala pljeskom.

“Večeras pred vas ne izlazim samo kao autor knjige. Večeras pred vas izlazim kao čovjek koji je godinama učio živjeti u društvu koje u tebi prvo vidi razliku, a tek onda čovjeka”, rekao je Kiseljak na početku govora.

Govoreći o životu s HIV-om, diskriminaciji i osjećaju nepripadanja, posebno je naglasio koliko ljudi koji se osjećaju drugačije često žive u strahu i tišini.

“Umorni smo od toga da moramo objašnjavati vlastito pravo na dostojanstvo. Umorni smo od toga da se ljudskost dijeli na ‘naše’ i ‘njihove’”, poručio je Edi. U govoru se obratio i političarima te institucijama.

“Ne tražimo privilegije niti poseban tretman. Tražimo ono što svaki čovjek zaslužuje - da može živjeti bez straha da će zbog onoga što jest biti manje vrijedan.”

Foto: Luka Dubroja

Dirljivo je bilo na kraju njegova obraćanja

“Ja sam Edi. Homoseksualac sam. Živim s HIV-om. Pišem. Volim. Osjećam. Borim se. Padam i ustajem kao i svi drugi ljudi. I to je dovoljno”, rekao je pred publikom koja ga je nagradila dugim pljeskom.

Knjiga “Ja sam Edi… i to je dovoljno” donosi osobnu priču o suočavanju s HIV dijagnozom, osjećaju srama, borbi sa samim sobom, ali i procesu prihvaćanja i života bez skrivanja. Upravo zbog iskrenosti i otvorenosti mnogi su večer opisali kao jednu od najemotivnijih promocija knjiga posljednjih godina.

Na panelu su otvorene i brojne društvene teme koje nadilaze samu knjigu. Anđa Marić iskreno je govorila o pritisku javnosti, životu s autoimunom bolešću i iskustvu majke čiji se sin našao u istražnom zatvoru.

“Ljudi me pitaju kako mogu biti motivator dok mi je sin u zatvoru. To su pitanja koja ne samo da bole, nego dodatno narušavaju zdravlje osobe koja se već godinama nosi s teškom autoimunom bolešću”, rekla je Anđa.

Govoreći o odnosu društva prema drugačijima, priznala je kako je godinama pokušavala biti fina prema svima, skrivajući koliko joj je teško. Prisjetila se i razdoblja kada je pokušavala biti ljubazna prema svima, čak i kada su je vrijeđali, kako nikoga ne bi povrijedila.

“Godinama sam skrivala svoju autoimunu bolest i pokušavala biti fina prema svima. Danas znam da me ta pristojnost skupo koštala. Ljudi znaju biti jako zli i odlučila sam biti bezobraznija kada treba zaštititi svoje zdravlje i svoje dostojanstvo.”

Anđa je iskreno govorila o svakodnevnim situacijama s kojima se suočava kao osoba s invaliditetom, istaknuvši koliko ljudi često znaju biti nepristojni i nametljivi.

“Ljudi zure u mene, postavljaju intimna pitanja iako me uopće ne poznaju, a posebno me iritira kada me žele dodirivati bez dopuštenja. Mnogi koriste ružne riječi i misle da imaju pravo komentirati tuđe tijelo, bolest ili život.”

Foto: Luka Dubroja

Dalija Orešković otvoreno je govorila o prijetnjama i pritiscima s kojima se suočava zbog svojih javnih stavova, otkrivši kako joj pojedinci prijete čak i spaljivanjem na lomači.

“Ne sjećam se kada sam posljednji put u Zagrebu vidjela dvojicu muškaraca ili dvije žene da se drže za ruke bez straha ili zadrške. Hrvatska na papiru ima odlične zakone kada su u pitanju prava LGBT manjina, ali jedno je ono što piše na papiru, a drugo ono što se zaista događa među ljudima i u društvu. Imam osjećaj da postoje dvije Hrvatske – jedna stvarna i jedna na papiru.”

Dodala je i kako bi društvo trebalo prestati zadirati u privatne živote drugih ljudi.

“Koga bi trebalo biti briga tko s kime spava i što netko radi sa svojim partnerom unutar svoja četiri zida? To bi trebala biti privatna stvar svakog čovjeka.”

Večer je završila emotivnim obraćanjem Josipe Lisac koja je publici poslala snažnu poruku o ljubavi, slobodi i prihvaćanju.

“Ova knjiga je ljubav. Ova prostorija večeras je ljubav. Ali ljubav nisu samo riječi, ljubav moramo pokazivati djelima, jer riječi same nisu dovoljne”, poručila je Josipa.

Foto: Luka Dubroja

Emotivan je bio izlazak Edijevih sestara Doris i Maje koje su javno stale uz svog brata i pružile mu podršku, što je izazvalo snažne emocije među publikom. Promocija knjige završila je dugim pljeskom, druženjem uzvanika i redom za fotografiranje te potpisivanje knjige, a mnogi su komentirali kako Zagreb dugo nije svjedočio ovako iskrenoj i emocijama nabijenoj književnoj večeri.

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'