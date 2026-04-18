NAPOKON

FNC potvrdio spektakularni meč na najvećem događaju do sada

Ljubitelji borilačkih sportova dobili su ono što su dugo htjeli – FNC je potvrdio jedan od najiščekivanijih mečeva u povijesti organizacije – dvoboj Aleksandra Ilića i Đanija Barbira.

Srpski i hrvatski borac udarit će rukavice 30. svibnja u Beogradskoj areni u sklopu FNC-a 31 – najvećeg FNC-ovog događaja do sada. Riječ je o meču koji je već odavno želja svih fanova ove organizacije. S jedne strane imamo Barbira, prvaka u srednjoj kategoriji i čovjeka koji želi više, a s druge Ilića, borca koji je u samom vrhu regionalnih imena.

Dugo se zato iščekivao ovaj dvoboj koji će nam zasigurno pružiti brdo emocija i puno dobrih udaraca s jedne i druge strane.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
