FNC potvrdio spektakularni meč na najvećem događaju do sada

Ljubitelji borilačkih sportova dobili su ono što su dugo htjeli – FNC je potvrdio jedan od najiščekivanijih mečeva u povijesti organizacije – dvoboj Aleksandra Ilića i Đanija Barbira.

Srpski i hrvatski borac udarit će rukavice 30. svibnja u Beogradskoj areni u sklopu FNC-a 31 – najvećeg FNC-ovog događaja do sada. Riječ je o meču koji je već odavno želja svih fanova ove organizacije. S jedne strane imamo Barbira, prvaka u srednjoj kategoriji i čovjeka koji želi više, a s druge Ilića, borca koji je u samom vrhu regionalnih imena.

Dugo se zato iščekivao ovaj dvoboj koji će nam zasigurno pružiti brdo emocija i puno dobrih udaraca s jedne i druge strane.

