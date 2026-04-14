Povratak Mirka Filipovića sve je bliže! Poznat je i protivnik, a potvrđene su Forgyjeve najave
Poznati menadžer Ivan Dijaković uzburkao je duhove najavom dva velika meča
Bombastične vijesti iz svijeta MMA. Poznati menadžer Ivan Dijaković uzburkao je duhove najavom dva velika meča u FNC-u i potvrdio riječi Dražena Forgača u Maksanovom korneru.
Naime, Dijaković je na svome Instagram storyju objavio kako je u planu FNC-a veliki povratak Mirka Cro Cop Filipovića koji bi se trebao boriti protiv Hatefa Moeila. Također, Dijaković je najavio kako će main event na FNC 31 u Beogradu biti meč između Đanija Barbira i Aleksandra Jokera Ilića.
Da Mirkov povratak nije šuplja priča potvrđuju i riječi prvog čovjeka FNC-a Dražena Forgača Forgya koji je Silviju Maksanu u Podcastu. "Mirko je u treningu, trenira konstantno. Prošao je kompletne pripreme s Mateom Batinićem i, prema informacijama koje imam iznutra, spreman je već sada odraditi meč. Postoji šansa. Definitivno. Sve ovisi o Mirku, tu se njega najviše pita. Ako on odluči da je to, postoji šansa definitivno.
O tome ćemo pričati on i ja nakon Ljubljane. I o drugim raznim temama, ali obavijestit ćemo javnost na vrijeme ako do toga dođe. Mi bi bili presretni, naravno, iz FNC-a da se to dogodi, a ostalo je na njemu. Što se tiče njegovog mogućeg suparnika, ima više tu varijanti i opcija ali kažem - ne mogu sad ništa reći kad još nismo niti blizu toga da se dogovorimo", kazao je Forgy, a više o tome pročitajte OVDJE.
