Povratak Mirka Filipovića sve je bliže! Poznat je i protivnik, a potvrđene su Forgyjeve najave

Bombastične vijesti iz svijeta MMA. Poznati menadžer Ivan Dijaković uzburkao je duhove najavom dva velika meča u FNC-u i potvrdio riječi Dražena Forgača u Maksanovom korneru.

Naime, Dijaković je na svome Instagram storyju objavio kako je u planu FNC-a veliki povratak Mirka Cro Cop Filipovića koji bi se trebao boriti protiv Hatefa Moeila. Također, Dijaković je najavio kako će main event na FNC 31 u Beogradu biti meč između Đanija Barbira i Aleksandra Jokera Ilića.

Da Mirkov povratak nije šuplja priča potvrđuju i riječi prvog čovjeka FNC-a Dražena Forgača Forgya koji je Silviju Maksanu u Podcastu. "Mirko je u treningu, trenira konstantno. Prošao je kompletne pripreme s Mateom Batinićem i, prema informacijama koje imam iznutra, spreman je već sada odraditi meč. Postoji šansa. Definitivno. Sve ovisi o Mirku, tu se njega najviše pita. Ako on odluči da je to, postoji šansa definitivno.

O tome ćemo pričati on i ja nakon Ljubljane. I o drugim raznim temama, ali obavijestit ćemo javnost na vrijeme ako do toga dođe. Mi bi bili presretni, naravno, iz FNC-a da se to dogodi, a ostalo je na njemu. Što se tiče njegovog mogućeg suparnika, ima više tu varijanti i opcija ali kažem - ne mogu sad ništa reći kad još nismo niti blizu toga da se dogovorimo", kazao je Forgy, a više o tome pročitajte OVDJE.

